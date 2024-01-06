У Черкасах добровольчі формування територіальних громад взялися за навчання цивільних військовій справі. На цих заняттях містяни можуть отримати не тільки навички поводження зі зброєю, а й освоїти тактичну медицину, саперну справу й отримати досвід пожежогасіння.

Черкасець Антанас вправно скидає автоматичну гвинтівку у бойове положення. Чоловік має досвід поводження зі зброєю, на курси ж прийшов, щоб відточити свої навички. Каже, як тільки почув, що в місті почали проводити вишколи для цивільних - одразу вирішив записатись … Та ще й не сам.

Антанас - житель Черкас:

Я товариша із собою привів, підтримати його в цьому такому нелегкому ділі. Я вважаю, що кожен чоловік повинен вміти користуватись зброєю, як мінімум, мінімальні навички поводження зі зброєю він повинен знати.:

На відміну від Антанаса, його товаришу Івану вправи зі зброєю даються не легко - він ніколи автомат в руках не тримав. Та чоловік впевнений, що в умовах війни ці навички вкрай необхідні. Єдине про що жалкує, що раніше на подібні курси не потрапив.

Іван - житель Черкас:

Ми дійшли сюди, ми морально готові, і фізично підтягнемо нашу готовність, і я думаю будемо готові захищати батьківщину.

Цей вишкіл для жителів міста організували на базі добровольчого формування територіальної громади. Також до нього долучились громадські організації й 118 бригада ТрО. Військові забезпечили тренувальну зброю й інструкторів, та навіть не думали, що заняття викличуть справжній ажіотаж.

Позивний "Кучум" - військовослужбовець 118 бригади ТрО:

Чесно, я дуже приємно був здивований аудиторією - це різновікова категорія, я здивований - дуже багато дівчат… Це для мене дивно. Аудиторія дуже заряджена на знання.

Та навчитись на вишколі можна не тільки поводженню зі зброєю, а й тактичній медицині, саперній справі та пожежогасінню. На думку розробників курсу цей перелік занять якнайкраще підходить для підготовки. Щоправда, вишколи тільки почались і в них збираються додати ще деякі елементи.

В'ячеслав Гура - заступник командира ДФТГ Черкаської територіальної громади:

Деякі знання психології, і ми будемо запрошувати фахівців, у нас вони є, і вони будуть спілкуватись із постраждалим населенням. Ті курси, які ми сьогодні започаткували, вони однозначно дадуть впевненості собі - я зможу, я знаю і я зроблю.

На тренування запрошують усіх охочих. Вони відбуватимуться системно, тож записатись на вишкіл можна будь-коли.