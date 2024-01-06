Медики кажуть: науково вже доведено, що кішки можуть позитивно впливати на організм людини.

Реабілітація муркотінням. На Прикарпатті в одному зі шпиталів з'явився кіт-реабілітолог. І якби з ним не боролися медпрацівники - він все одно ходить коридорами лікарні та провідує військових. І лишається з тим пацієнтом, у кого найбільший біль. Наша Жанна Дутчак бачила кота-цілителя.

Кликати його ніколи не треба. Завжди з'являється сам і непомітно. Застрибує на ліжко…

Ось так в компанії кота бійці проводять практично кожен день. Але хлопці кажуть, досі не збагнуть, як той пробирається у палати.

Віталій, військовослужбовець Збройних сил України:

За ніч він може провідати всі палати. Зранку ми виходимо, його вже немає. Коли він виходить, як він виходить зі шпиталю ніхто не розуміє.

Євгеній, військовослужбовець ЗСУ:

Запригне тут, вмоститься на ногу. Спиш і думаєш, а що там на нозі валяється, дивишся, а то...

Євген з Кіровоградщини. Підірвався на міні на Донеччині. Вже другий місяць боєць в прикарпатському шпиталі на реабілітації - готується до протезування ноги. Каже: відновлюватися - психологічно та фізично йому допомагає не тільки ціла команда медиків, але і цей кіт.

Євгеній, військовослужбовець ЗСУ:

Буває таке, що зранку виходиш... Не зрозумілі думки в голові... І тут прибігає тіло зранку. Кидається тут.... Перемикає тебе на позитивну хвилю.

Звати кота Брасс, або як лагідно всі його кличуть - Брассік. В шпиталь його підкинули маленьким кошеням. Працівники кажуть: пожаліли хвостатого і залишити в себе… Зараз кіт - невід'ємна частина їхньої команди.

Станіслав Онищук, керівник першого добровольчого хірургічного шпиталю:

Він спокійний, він не тікає, вій йде до хлопців чи просто в палату приходить, не кожен кіт би це робив. І я б сказав, що то як кусочок пазлика, якого нам бракувало, і який саме підійшов.

В медзаклад - кота не пускають, кажуть працівники. Облаштували для нього місце в приміщені поруч зі шпиталем.

Але кіт якимось чином непомітно щовечора пробирається в лікарню… І ночує поруч із бійцями.

Євгеній, військовослужбовець ЗСУ:

Зайшов туди. Запригнув на ліжко до одного - подивився, ага, сплигнув, сюди до мене заліз, подивися, і побіг далі. І оце оббігає всіх. Таке відчуття, що це обхід звичайний у нас йде.

Станіслав Онищук, керівник першого добровольчого хірургічного шпиталю:

То є лікарня і не можна коту сюди заходити, і на зборах про то проговорили, і вже лікарі за тим пильнують, але він все одно знаходить можливість прокрастися, і ніхто не бачить, як і коли.

Бійці запевняють: Брассік - справжній реабілітолог. Відчуває, що в кого болить і лягає саме на ту частину тіла.

Віталій, військовослужбовець ЗСУ:

Реабілітолог він на вищому рівні. Бувають же такі моменти, що і настрою нема, і болі. Він як відчуває - заходить в палати й лягає вночі на те ліжко, кому найгірше.

Не пропускає Брасс й жодного тренування бійців. А коли заняття проходять на вулиці, ще й сам бере у них участь.

Наталя Сеньчак, реабілітолог:

Коли ми м'ячики беремо, із хлопцями займаємось, чи на кариматах показуємо вправи деякі, то він з нами разом починає повторювати, імітувати.

Медики кажуть: науково вже доведено, що кішки можуть позитивно впливати на організм людини.

Наталя Сеньчак, реабілітолог:

Коти утворюють звук від 20 до 50 герців, які заспокоюють нервову систему, і також вчені довели, що покращується регенерація саме кісткової системи, краще зрощуються переломи, і якщо запальні процеси в суглобах, то швидше проходять.

Анна Галущак, психолог:

Ддуже добре, що він такий контактний, бо бувають коти дуже незалежні, а Брассік дуже до всіх йде на руки швидко, він дає себе гладити, він дуже компанійський.

Працівники шпиталю кажуть: наразі думають, аби взяти й ще одного чотирилапого в їхню команду… Брассу на допомогу.