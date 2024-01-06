У Раді зареєстрували постанову про відкликання Безуглої з посади у комітеті [ Редагувати ]
У Верховній Раді був представлений проект постанови щодо відкликання Мар'яни Безуглої, народної депутатки, з посади заступника голови комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.
Цю інформацію містить проєкт постанови №10391.
Ініціаторами постанови є 11 народних депутатів, включаючи главу комітету Олександра Завітневича. Основною метою постанови є позбавлення Безуглої посади заступника голови Комітету.
Керуючись положеннями статті 83 регламенту Верховної Ради, статті 7 закону "Про комітети Верховної Ради" пропонується відкликати народного депутата Безуглу Мар’яну Володимирівну з посади заступника голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, - йдеться у повідомленні.
За даними джерел УП, питання про припинення членства Безуглої у комітеті буде обговорено пізніше.
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