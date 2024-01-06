На Вінниччині поліцейський виготовляє буржуйки та окопні свічки [ Редагувати ]
На Вінниччині ювенальний поліцейський у вільний від роботи час виготовляє буржуйки та окопні свічки. Усе - передає на фронт. Спочатку разом із громадою чоловік відправляв на передову дрони та позашляховики, а згодом почав шукати спосіб, як зігріти бійців у окопах. Нині на рахунку волонтера десятки виготовлених буржуйок.
Вдень працює у поліції та опікується молоддю.
А після роботи перетворюється на майстра з виготовлення буржуйок.
Сергій Хрущ - поліцейський ювенальної превенції у Мурованих Курилівцях, що на Вінниччині. Своїй роботі присвятив пів життя.
Сергій Хрущ, ювенальний поліцейський Могилів-Подільського районного відділу поліції:
Тому що вона мені подобається. Тому що діти мають бути захищені як юридично у правовому полі, так і морально.
Та відколи розпочалася велика війна, окрім служби у поліції, Сергій вирішив активно допомагати фронту.
Сергій Хрущ, ювенальний поліцейський Могилів-Подільського районного відділу поліції:
Робили окопні свічки, щоб зігріти наших солдат, передавали теплі речі. Наша Мурованокуриловецька громада на волонтерів дуже багата, які докладають таких титанічних зусиль, які мені здається іншим просто не під силу.
А згодом поліцейський вирішив майструвати буржуйки для бійців.
Сергій Хрущ, ювенальний поліцейський Могилів-Подільського районного відділу поліції:
Зараз зима, холодно. Військові потребують тепла, а зігріти ми їх просто зобов'язані.
Виробництво організував просто на своєму подвір'ї.
Сергій Хрущ, ювенальний поліцейський Могилів-Подільського районного відділу поліції:
Дивіться, оце все готові варіанти, вони без піддувала. Працюють вони, в них уклон на окопну свічу… Адже на нулю, безпосередньо на лінії зіткнення дровами ніхто палити не буде! Через дим.
За помічника у Сергія - син. Він займається тепловою компонентою.
Сергій Хрущ, ювенальний поліцейський Могилів-Подільського районного відділу поліції:
Що малий робить - беруться всього-на-всього ватні диски, парафін - розтоплюється, пінцетом раз-два, потім розклали, висушили, коробка сірників.
За цей час поліцейський самотужки змайстрував десятки буржуйок. Матеріали для роботи спочатку купував на розбірках, згодом необхідне почали приносити й знайомі.
Сергій Хрущ, ювенальний поліцейський Могилів-Подільського районного відділу поліції:
Бойлери, газові балони - місцеві жителі поприносили. Теж чекають на роботу.
Військові волонтерську працю Сергія цінують.
Маленький презент. Прапор з усіма нашими підписами. Щиро дякуємо за те, що допомагаєте.
Сергій певен - у боротьбі з окупантом є місце кожному. Головне: робити те, що ти найкраще вмієш.
Наша Україна - прекрасна! Тому кожен має робити все, щоб вона лиш тільки процвітала.
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