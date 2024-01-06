Вони виконували штурмові та оборонні завдання на Бахмутському напрямку. Знищували ворогів та відбивали втрачені позиції. Бійці другої стрілецької роти сто тридцять другого батальйону з перших днів повномасштабного вторгнення взяли до рук зброю, аби не дати російським окупантам захопити країну.

Зараз вони вже кілька тижнів успішно знищують російські дрони у небі над Київщиною і найближчим часом знову поїдуть на фронт, адже ворог не припиняє наступати. Боєготовність і тилове забезпечення підрозділу перевірило командування Північної операційної зони.

Поселення - просто серед лісосмуги. Тут є все необхідне для життя. Утеплені бліндажі під землею, душові й сауна!

Свердловина тут сімдесят метрів. Заведена сюди. Це душова кабінка. Це повноцінна парня. Віники запарені на вечір. Зараз в нас тут температура 60 градусів. Це все зроблено руками хлопців - столи, лавочки, стільчики.

Дрова для сауни - бійці возять ось таким транспортом.

Позивний "Батя" - військовослужбовець Збройних сил України:

Бойове хрещення нашого "Кінг-Конга". Осколки. Його посікло, а він продовжує виконувати свою роботу. Колесо спустило, але продовжили їхати. Міцний горішок.

Командир роти розповідає - всі тут як одна дружня родина. Гуртом працюють, гуртом б'ють ворога.

Позивний "Калібр" - командир 2-ї стрілецької роти, 132 батальйону:

З хлопцями ми вже з першого дня, з 22 року. Ми один одного вже знаємо, як облупленого. Мене розуміють, як командира з одного погляду, я розумію з однієї походки, кому що і як треба зробити.

Ще зовсім недавно вони виконували бойові завдання на Бахмутському напрямку. Боєць із позивним "Паровозік" - водій. Згадує, як у Часовому Ярі доводилося працювати під зливою російських снарядів!

Позивний "Паровозік" - старший технік 2-ї стрілецької роти 132 батальйону:

В них був уже пристрелений маршрут. Приходилося під обстрілами вивозити людей, дуже швидко. В основному їздили на світанку або вночі, щоби нас не було видно. Їздили в основному з нічниками. Казали хлопці, як приїдемо в город, то не забувай світло включать і не забувай, що світлофори є.

Боєць із позивним "Філософ" боронить країну з 2014-го року. Розповідає: тоді була інша війна.

Позивний "Філософ" - військовослужбовець 2-ї стрілецької роти 132 батальйону:

Виробництво не стоїть на місці. І дрони появились, і техніка. Все вдосконалюється. Зброї більше - і точнішої, і якіснішої. Так само з них воюють досвідчені більш люди. І як хтось там навіть каже, що їх не треба рахувати - з ними треба рахуватись, ворог сильний.

Найближчим часом бійці знову поїдуть на фронт. Бо там немає й дня, аби ворог не намагався просунутися вперед.

Позивний "Калібр" - командир 2-ї стрілецької роти 132 батальйону:

Постійно йдуть штурмові дії зі сторони противника. Працює активно артилерія. В цьому році вони дуже сильно застосовують ФПВ-дрони.

А поки що хлопці виконують завдання тут, у тилу. Боронять небо від російських ракет і дронів.

Сергій Наєв, командувач Об'єднаних сил ЗСУ:

Від цієї бригади - кілька десятків мобільних вогневих груп боронять київське небо. Зокрема, два дні тому ними було збито три "Шахеди" і одна крилата ракета.

За бойові досягнення командування нагороджує військовослужбовців.

Після урочистостей святковий стіл із кутею та українським борщем!

Сергій Наєв, командувач Об'єднаних сил ЗСУ:

Всі умови, де мешкають військовослужбовці - там тепло, затишно, але немає меж досконалості. Ми надалі будемо розвивати питання тилового забезпечення наших військовослужбовців для того, щоб вони почувалися ще більш комфортно. З тилом тут усе в порядку. Військовослужбовці забезпечені нормальним харчуванням, кухар дуже смачно приготував. Свята вечеря відмінна.

За святковим столом вони загадують найзаповітніше бажання - якнайшвидше перемогти російських окупантів і вже наступні зимові свята зустрічати вдома з рідними.