Загострення між Північною та Південною Кореями. КНДР випустила понад 200 артилерійських снарядів в бік сусідньої країни. Сеул був змушений оголосити евакуацію двох островів. Що це - початок нової війни чи чергова демонстрація сили Пхеньяну - розбиралася наша міжнародна оглядачка Світлана Чернецька.

Ранок у бомбосховищах. Мешканці двох південнокорейських прикордонних островів були вимушені ховатися від обстрілів. Сусідня Північна Корея випустила понад 200 артилерійських снарядів в їхній бік. Усі вони впали у море.

А це вже відповідь на провокації. Майже 200 снарядів у зворотному напрямку. Південна Корея вирішила терміново провести артилерійські навчання. Вони почалися вже за кілька годин після обстрілу Північною Кореєю. Перед тим місцевих мешканців евакуювали, на випадок нових обстрілів.

Лі Сун Чжун, речник об'єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї:

Ми суворо попереджаємо Північну Корею, що вона несе повну відповідальність за цю ескалацію кризи, і ми наполегливо закликаємо зупинити це. Наші військові відстежують і контролюють ситуацію в тісній співпраці зі США та вживатимуть заходів у відповідь на провокації Північної Кореї.

Далеко не вперше КНДР стріляє в напрямку сусідів. Минулий рік був відносно спокійним. А от у 2022-му - було 9 схожих інцидентів. За 70 років з часу закінчення Корейської війни, загострення відносин між сусідами відбувалося не раз. Але досі не приводило до нового бойового зіткнення. Південнокорейці вже звикли жити під постійною загрозою під боком.

Кім Кан Хі, мешканець Сеулу:

Я служив на прикордонному острові до минулого місяця, тому знаю, що провокації Північної Кореї зовсім не дивина. Але новини щодо обстрілу мене сильно занепокоїли, я боюся, що може початися війна.

Риторика Північної Кореї загострилася останніми місяцями. Напередодні Нового року Кім Чен Ин наказав війську посилити підготовку до війни - активізувати виробництво боєприпасів та ядерної зброї. На підсумковому з'їзді комуністичної партії він запевнив, що мирне возз'єднання країн неможливе. Та звинуватив США у створенні військової загрози через масштабні навчання американських та південнокорейських вояків.

Ян Му-Джин, професор університету північнокорейських досліджень:

До цього часу Північна Корея не могла застосувати ядерну зброю проти Південної Кореї, бо її жителі мають таке саме етнічне походження. Тепер вони змінюють державні норми й забезпечують собі виправдання використання ядерної зброї проти ворожих країн, якою називають Південну Корею. Це посилило напругу на Корейському півострові більше, ніж будь-коли раніше.

Військові експерти мають все більше підстав прогнозувати повномасштабну війну. КНДР за останні десятиліття значно посилила своє військо, її армія - одна із найбільших у світі. Хоча є питання до точності та ефективності її зброї. Вона також поступається сусідці в питанні сучасних технологій. Крім того, військо Південної Кореї ще й спрацьоване з американським та японським, а США навіть обіцяють ядерний захист у випадку війни. Але скидати з рахунку загрозу КНДР недалекоглядно, запевняють експерти.

Санг Юн Лі - професор, експерт з Північної Кореї:

Ми всі звикли насміхатися з Північної Кореї. Але коли мова заходить про її військову силу, то це не жарт, вона може знищити Південну Корею конвенційною зброєю, навіть не потрібно ядерної. Вона може знищити більшу частину Японії також. І вона може запускати міжконтинентальні балістичні ракети в будь-яку частину США, це дуже потужна військова сила.

Військо Північної Кореї настільки добре забезпечене, що воно може спокійно ділитися з тією ж росією. Особливо, якщо в обмін отримує від москви передові ядерні, супутникові чи балістичні технології. КНДР перебуває під жорсткими санкціями за розробку ядерної зброї, і не має доступу до західних ноу-хау. За даними американської розвідки, Пхеньян передав москві мільйон боєприпасів і кілька десятків балістичних ракет із пусковими установками. І те, і інше, вже використовується проти України. Для КНДР це таке собі випробування зброї в реальних бойових умовах.

Джон Кірбі, координатор Ради національної безпеки Білого дому:

За нашою оцінкою, в обмін на підтримку, Пхеньян вимагає від росії військової допомоги, включаючи винищувачі, ракети земля-повітря, бронетехніку, обладнання для виробництва балістичних ракет та інші передові технології. Це матиме наслідки для безпеки на Півночі. Мені шкода Корейського півострова та Індо-Тихоокеанського регіону.

За співпрацю всупереч міжнародним домовленостям, і росії, і КНДР вже погрожують новими санкціями. Використання північнокорейських ракет в Україні також обговорять на засіданні радбезу ООН.

Тогоріч КНДР провела рекордну кількість випробувань нової зброї. Зокрема, і своєї найпотужнішої міжконтинентальної балістичної ракети, яка здатна доправити ядерну боєголовку до території США. Цього року Пхеньян обіцяє продовжити військову модернізацію, запустити ще три шпигунські супутники на орбіту та розширити ядерний арсенал.