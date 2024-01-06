224 військовослужбовці та 6 цивільних 3 січня повернулись з російського полону. Андрій Юсов, представник ГУР МО України розповів в ефірі телемарофону "Єдині новини" про деталі останнього обміну полоненими.

ГУР не очікує довгих пауз в обмінах полонених. Ви про це сказали після останнього обміну. Тим не менш, остання пауза тривала півроку. З чим повʼязана така затримка?

Вона повʼязана з тим, що в Україні триває повномасштабна війна з державою-агресором, яка часто нехтує міжнародним правом та по-іншому ставиться до людського життя. Для України життя людей - це найвищий пріоритет, для Московії це не так. На сьогодні у нас відбулося 49 обмінів, у рамках яких звільнено 2828 українців. Далі буде ще. Останні півроку було дуже складно, але переговорний процес не зупинявся. Завдяки останньому обміну можна сказати, що є суттєві зрушення.

На якому етапі найбільше гальмується процес обміну?

Він блокується на етапі мотивації. Якщо Україна хоче повернути своїх, вона використовує для цього різноманітні інструменти, але це має бути рішення обох сторін. Разом з тим на росії зростає невдоволення родин військовослужбовців. Родичі окупантів часто звертаються саме до України. росія змушена на це реагувати.

Задіяння третіх країн в процесі обміну зараз основний рушій цього процесу, чи є і інші важелі впливу?

Основний рушій - це бажання України та керівництва. Заради цього залучаються і посередники. Цього разу Україна вдячна ОАЕ, але цей перелік дуже широкий.

Ви не розкрили деталі обміну, а саме кого з тих, ким найбільше зацікавлена рф, довелося повернути. Чи є в нас ще ті, у поверненні кого дуже зацікавлений агресор? Хто це?

Є. Кількість таких осіб збільшується. Звичайно, обмінний процес - це річ вразлива і непублічна. Коментування її недоречне і може зашкодити подальшим обмінам. В українському полоні є особи, які дуже цікавлять ворога.

Російські пабліки повідомляють, що після останнього удару по військовим обʼєктам в Криму, загинули понад 20 військових рф. Серед них є військові з високими званнями, десантники. А також ураження зазнали ворожі обʼєкти ппо та інша військова техніка. Що ви можете нам повідомити стосовно цієї останньої операції?

Зараз є підтверджена інформація щодо ліквідації військових складів на території Криму. Щодо ліквідованих осіб, можемо говорити про офіцерський склад, вище військове керівництво. Дорозвідка і збір даних триває.