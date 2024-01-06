Християни вірять, що вода з освячених водойм у цей день має особливу силу.

Сьогодні в Україні православні віряни вперше офіційно відзначають Водохреще за новим церковним новоюліанським календарем.

Раніше, нагадаю, це свято припадало на дев'ятнадцяте січня, тепер його відзначають шостого числа. Зранку біля водойм відбулися богослужіння та купання людей. Як це було на морському узбережжі в Одесі?

Температура повітря - плюс шість градусів, температура води - плюс п'ять, на морі - шторм, восьма ранку, на центральному пляжі Одеси - рятувальні пости ДСНС. Напоготові. Сьогодні православні віряни святкують Водохреще.

Марина Мартиненко, речниця ГУ ДСНС в Одеській області:

ДСНС взагалі рекомендувала громадянам утриматися від традиції Водохреща, тому що зараз в країні війна і масові скупчення людей можуть бути небезпечними, і такі заходи зараз не на часі, але ми розуміємо те, що люди продовжують жити, свята відбуваються.

Але спочатку - богослужіння. Священик Православної Церкви України читає на узбережжі молебень та занурює у море хрест. Таким чином освячує воду, а згодом - і усіх присутніх.

Згідно зі Священним Писанням, у цей день відбулося хрещення Ісуса Христа у річці Йордан. Сьогодні молитви - за благословення нашої держави.

Отець Теодор Оробець, настоятель собору Різдва Христового м. Одеси:

На нашій землі ходить нога окупанта, і ми не можемо оминати цю велику проблему у своїх молитвах. Ми просимо за волю, свободу і незалежність для України - за мир на всіх наших територіях: від Ялти до Чопа.

І ось перші купання! Християни вірять, що вода з освячених водойм у цей день має особливу силу. Та й взагалі - оздоровлює!

Олексій Марков, житель Одеси:

Вона обпікає, а як тільки виходиш з води у той самий час, йде потік ендорфіну по всьому тілу, і дуже приємні відчуття!

Віталій Черненко, житель Одеси:

Головне, що у голові освіжається все - і просвітління відбувається для себе!

Інші ж - переконані: вода під час Водохреща здатна змити усе зло, яке накопичилось протягом року.

Олексій Нікішев, житель Одеси:

В мене є побажання, щоб сьогодні зі цією святою водою з України врешті-решт пішли всі негаразди, пішли орки, пішов весь негатив, що принесла держава-агресор, щоб в цьому році наша держава стала сильною, міцною.

Рятувальники нагадують основні правила: перед заходом у воду варто зробити хоча б невелику розминку - розігріти організм, не забігати у воду, не занурюватися з головою та в жодному разі не купатися після вживання алкоголю.