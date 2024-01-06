Уряд Польщі підпише угоду з фермерами для того, щоб припинити блокаду польсько-українського пункту пропуску "Медика-Шегині". Про це повідомляє одне із посольських видань. Протестувальникам пообіцяли надати субсидії на кукурудзу, гарантії щодо непідвищення податків та дешеві кредити.

Яка ситуація зараз на польсько-українському кордоні - розкаже Христина Гашенко.

МАФ та дерев'яні палети на узбіччі траси неподалік кордону. Польські фермери продовжують страйкувати там же, де і розпочали свою акцію минулої осені. Кажуть, через українське збіжжя у них впали прибутки. Тому від своєї влади вимагають дотацій на закупівлю кукурудзи та зменшення податку на сільгосппродукцію. Страйк продовжили через те, що не отримали від урядовців жодних письмових підтверджень виконання їхніх вимог.

Роман Кондрув, керівник польської акції протесту:

Це було збіжжя не ваших фермерів, а великих олігархів. Це було 560 гектарів, 420, 360 гектарів. Нехай збіжжя їде на Захід Європи. А воно залишається в нас безпосередньо, тому у нас ціна пшениці й кукурудзу впала аж на 100% і навіть більше. Тому ми є тут банкрутами.

Поляки обіцяють без черги пропускати вантажівки, які везуть продукти до України, гуманітарну допомогу та небезпечні вантажі. Втім, водії, які уже перетнули кордон кажуть, що свої ж правила протестувальники порушують.

Богдан Карацюба із Нідерландів до України везе фрукти. Цей вантаж має проїжджати поза чергою.

Богдан Карацюба, водій вантажівки:

На кордоні вони обіцяли, що пропускатимуть 3 машини в годину, а швидкопсувні вони затримуватимуть не будуть. Я простояв близько 5 діб, то не пускають. Три машини в час, будь-які 3 машини, і все більше нічого.

Відтак черга із вантажівок на полько-українському кордоні розтягнулася майже на сотню кілометрів. Щоб її проїхати, водіям доведеться простояти щонайменше 2 тижні.

Вадим Шарко, водій вантажівки:

70 км - це 12-13 днів. Десь так врахуйте, якщо це буде 100 кілометрів, то це буде 2 тижні, це якщо водій не стоїть у паузі. Це беремо видруки й порушує. Якщо буде стояти, то це ще довше буде.

Для українських водіїв така блокада уже не перша. З рейсу повертаються зазвичай ті, хто вистояв у таких чергах уже по декілька разів.

Сергій, водій вантажівки:

Я заздалегідь з дому стараюся брати, тому що там нічого не купиш, там стати практично немає де. Ще бус якби був, то ще можна стати, а цією неможливо.

Втім не всі водії готові повернутися за товаром за кордон. Сергій півтора року боронив країну на передовій. 3 місяці тому звільнився зі служби. Та після останніх поїздок на вантажівці вирішив повернутися назад на фронт.

Руслан, водій вантажівки:

Щось буду думати інакше. - Чому? - Я не хочу тут стільки стояти просто так в холосту. Не хочеться стояти в тих чергах, як пес. В армію йти, але я тільки звідти прийшов.

Зараз на в'їзд в Україну на пункті пропуску "Медика-Шегині" очікує понад 600 вантажівок.

Олександра Кучковська, прессекретар Львівського прикордонного загону:

У перші дні роботи пункту пропуску ми не помітили зменшення кількості вантажівок, які слідували на в'їзд в Україні. Оскільки значна кількість вантажівок була на території пункту пропуску "Медика", і проходила уже там види контролю Зараз ми спостерігаємо, що кількість вантажівок, які слідують через державний кордон у напрямок в'їзду зменшилася майже у двічі.

Попередньо, польські фермери свій протест оголосили до 3-го лютого. Втім блокаду готові зняти раніше - після обговорення сільськогосподарського питання на зустрічі прем'єр-міністра Анджея Туска із президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляйн. Тим часом зустрітися із польськими урядовцями панують і українські чиновники.

Христина Гашенко, кореспондентка: