Що буде з доларом та інфляцією: прогноз експерта [ Редагувати ]
Минулого року попит на валюту зріс. Про це розповів в ефірі телемарафону "Єдині новини" Сергій Ніколайчук, заступник голови Національного банку України.
Який попит на валюту був наприкінці 2023 року від імпортерів та населення ? Яким чином цей попит на валюту може бути регульований?
Дійсно, минулого року попит на валюту зріс. Збільшені обсяги купівлі валюти як з боку населення, так і з боку імпортерів. Загалом Національний банк передав у грудні на валютному рахунку 3,6 млрд доларів. Це був найбільший обсяг у минулому році. Відповідно до оголошеної стратегії поведінки на валютному ринку, він дозволяв дещо послаблюватися курсу. Ключовим був сезонний чинник. В кінці року традиційно зростають бюджетні видатки.
Аналітики очікують, що інфляція в Україні в 2024 році складе 8-13%. Які причини? І як то вплине на курс гривні?
Минулого року нам вдалося суттєво знизити інфляцію. Ще не оприлюднені остаточні дані, але ми очікуємо, що вони будуть близькими до нашої цілі 5%. Цього року ми очікуємо невеличке прискорення інфляції.
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