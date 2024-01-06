Важкі бої точаться на Сході. Ворог намагається прорвати нашу оборону на Луганщині. Суне також на Куп'янському напрямку. Та поновив штурми Авдіївки. За даними Генштабу, лише минулої доби на цій ділянці фронту наші воїни відбили десятки атак.

Складно і на Бахмутському та Мар'їнському відтинках. Докладніше про ситуацію - в огляді.

Деокуповані населені пункти Луганщини щоденно під обстрілами ворожої артилерії та авіації. Росіяни не припиняють спроб наступу.

Це - кадри 33-ої окремої бригади зі Сватівського напрямку. Оператори FPV-дронів нищать ворожу піхоту, яка намагається сховатися.

А цей росіянин помирати не схотів. Здався у полон після невдалого штурму Синьківки.

Артем Головін, військовополонений:

Выполняя задачи, на позициях как раз в Синьковке - надо было продержаться 3- 4 дня. Командование нам не давало ни еды, ни воды….Ни БК не снабжало. И на 6-ой день нас штурмонули ВСУ вместе с танком. И сказали сдаваться, и будете жить. Мы сдались.

А це - кадри "Азову" з-під Кремінної. Наші воїни дронами нищать ворожу техніку. На брухт перетворюють колісний транспорт противника та навіть ракетну систему залпового вогню Град. У самому ж лісі тривають стрілкові бої та артилерійські дуелі.

Важкі бої й на Донеччині. На Бахмутському напрямку напередодні українські воїни відбили 3 атаки противника біля Кліщіївки та Андріївки. Це - кадри 92-ої окремої штурмової. На них - вдала утилізація взводу росіян. Воїни кажуть, дрони на цьому напрямку відіграють надважливу роль. Попри несуттєве просування на деяких ділянках під Бахмутом в більшості окупанти успіхів не мають.

Андрій Бабичев, боєць 93 бригади "Холодний Яр":

Курдюмівка, Андріївка, Кліщіївка. У нас без змін. Наша оборона там стоїть. За тиждень ворог там не пройшов ні на метр. Саме відрізок, що контролює 93-тя бригада - ми там стоїмо міцно, артилерія наша працює дуже вправно. Зараз атаки їхні такі - невеликі на цьому напрямку. То ми їх нищимо артилерією та ФПВ-дронами. То вони не доходять до точки, куди їм там потрібно було дійти.

Палають рашистські танки й під Степовим неподалік Авдіївки. Це - кадри вдалої роботи 47-ої бригади по техніці окупантів. Загалом, на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога. Протягом минулої доби там відбили зо два десятки атак.

Петро Гасай - речник Генерального штабу Збройних Сил України:

Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 4 атаки ворога в районах Новобахмутівки, Авдіївки та ще 17 атак поблизу Первомайського та Невельського Донецької області. На Мар'їнському напрямку наші оборонці продовжують стримувати загарбників біля Мар'їнки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 15 атак.

Ворог безупинно нищить інфраструктуру і житловий сектор Авдіївки. Не шкодує і цивільних. Це - кадри "Білих Янголів". Поліцейські прямують на допомогу потерпілим.

Російські снаряди влучили в будинок подружжя. Чоловіка вбило на місці, а дружина отримала тяжкі травми.

Жінку вдалося вивезти. Вона розповідає, неодноразово просила чоловіка виїхати. Та він не квапився.

Медики зробили все необхідне, аби жінка витримала дорогу до шпиталю. Там для неї вже готували операційну.

Крім того, разом зі Світланою евакуаційна група змогла вивезти пенсіонерку, яка зламала руку і також потребувала меддопомоги.

Попри постійні обстріли в містах на лінії вогню й досі лишаються сотні людей. Тож правоохоронці просять не нехтувати власною безпекою й евакуюватися.