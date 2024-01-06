"Харківʼяни можуть бути спокійні": Фітьо розповів про ситуацію на Лиману-Купʼянському напрямку [ Редагувати ]
Фітьо Володимир, начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Сухопутних військ ЗС України, підполковник розповів в ефірі телемарафону "Єдині новини" про оперативну ситуацію на Лимано-Купʼянському напрямку.
"Зараз на Лиманському напрямку не відбувається активних бойових дій. Противник там здійснює перегрупування, а також підготовку до ведення наступальних дій. Бачимо, що ті підрозділи, які зазнали втрат, міняються на інші. На Купʼянському напрямку ситуація інша, ніж вчора повідомляли західні журналісти, якщо говорити про повторний наступ.
Ворог там намагається штурмувати, там продовжуються активні бойові дії ще з початку жовтня. Якихось успіхів на цьому напрямку у росіян немає. Лише за минулу добу на даному напрямку було відбито сім ворожих атак, противник застосував 3 дрони-камікадзе. 325 обстрілів було на Лимано-Купʼянському напрямку загалом. Нашим військовим вчора вдалося ліквідувати 69 рашистів та знищити 14 одиниць військової техніки. Противник вже понад три місяці успіхів не має, - заявив Фітьо.
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