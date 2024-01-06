Організатори неабияк подбали про безпеку учасників, аби купання в холодній воді було лише на користь.

Мій колега Юрій Куций вирішив випробувати на собі сили цілющої води у свято Водохреще. І хто ще разом з ним сьогодні пірнав у крижану ополонку? Далі.

Вітаю всіх зі святом Водохреще! Змити з себе все пережите минулого року, набратися життєвої енергії й зміцнити здоров'я - все це можуть зробити Кияни та гості столиці на фестивалі #МоржиFest. Поціновувачі крижаного купання тут змагаються в плаванні дистанція на час.

Мар'ян Ясків, головний суддя фестивалю:

Фестиваль в нас відбувається вже понад 15 років, проводимо його регулярно. Ви розумієте, в цьому році по новому календарю, було 19 січня, а тепер - шостого. Сьогодні в програмі будуть запливи на 30 і 50 метрів. Після в нас буде нагородження і куліш.

Організатори неабияк подбали про безпеку учасників, аби купання в холодній воді було лише на користь.

Мар'ян Ясків, головний суддя фестивалю:

Як ви бачите, тут і медик чергує, і хлопці ДСНС, тобто тут все на високому рівні, ніяких проблем немає. Якщо комусь стане погано, ДСНС допоможе. Тут проблеми немає. В принципі всі, хто бере участь загартовані, і не перший рік беруть участь.

Попри заклики Київської міської державної адміністрації відмовитися від участі в масових заходах і купанні у водоймах на Водохреще, все ж до 20 людей зареєструвалося в змаганнях. А от глядачів зібралося в декілька разів більше. І ось що вони говорять про цей фестиваль!

В'ячеслав, киянин:

Займаюся років сім. Для чого це роблю - не пояснити, кожен рік збираємося і їдемо купатися, водичка - суперклас, головне заходити й не боятися.

Дмитро, киянин:

Організм приходить до тями, просто пробудження. Виробляється дофамін, гормон щастя, дуже сильно викидається, потім пів дня ходиш заряджений, як батарейка.

Вікторія, киянка:

Сьогодні я в такому образі, тому що дуже хочемо підбадьорити наших військових, ті хто нас захищає, щоб вони посміхнулися в такий день, в таке свято.

Олег, киянин:

Сьогодні з дружиною Людмилою прийшов підтримати своїх побратимів, помолитися.

Євгенія, киянка:

Ми прийшли підтримати друга, який буде брати участь.

Вадим та Лора, кияни:

- Я з 2004 року загартовуюсь, і останні п'ять років робимо це тут. - А я з 2004 року дивлюся, як люди загартовуються. - Я в перших рядах топлю за це, тому що це здоров'я, це позитив, завжди потрібно тримати себе в тонусі, і холодна вода нам в цьому допомагає.

Температура повітря близько нуля градусів, але біля Дніпра на мої відчуття всі мінус десять, атмосфера тут панує святкова. Долучитися до свята вирішив і я.