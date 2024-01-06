Ці вибори до Європарламенту можуть стати такими ж доленосними, як і президентські у Сполучених Штатах.

Рік виборів, що можуть змінити світ. Голосування різного рівня відбудуться у понад 70 країнах та організаціях. Від масштабних багатоденних парламентських виборів в Індії, де очікують на 800 мільйонів виборців, до президентських у крихітній Литві.

Загалом на дільниці прийде два мільярди людей - це четверта частина населення планети. Зміни в політичних розкладах можуть торкнутися і Сполучених Штатів Америки, і Європейського союзу. Про найбільш значущі прийдешні вибори - далі в огляді Ірини Іванової.

Одним із перших політичні зміни починає Тайвань. 13 січня там вибиратимуть президента. Кампанія проходить на тлі загострення між Пекіном і Тайбеєм. Китай, який вважає Тайвань своєю територією, це голосування називає "вибором між миром і війною". Усі три кандидати, що лідирують у перегонах, виступають проти перспективи китайського управління. Тоді як Сполучені Штати Америки обіцяють гарантувати демократію на Тайвані.

Вибори без виборів пройдуть у росії. 17 березня жителі рф голосуватимуть за наступного президента. Путін готується до пʼятого терміну. Усупереч міжнародному праву, Кремль планує провести вибори також на тимчасово окупованих територіях України - в Донецькій, Луганській, Херсонській, Запорізькій області та в Криму. За даними Центру національного спротиву, окупанти, у супроводі військових, збирають підписи серед населення за кандидатуру агресора. Цього року вибори пройдуть і в союзників кремлівського режиму. У Білорусі 25 лютого обиратимуть парламент, де опозиційні політики або за ґратами, або за кордоном. У березні парламентські вибори відбудуться в Ірані та Північній Кореї.

Ірина Іванова, кореспондентка:

Одні з найбільш масштабних виборів цього року пройдуть на європейському континенті. Жителі 27 країн Євросоюзу вибиратимуть представників Європарламенту - уперше без Великої Британії. Голосування відбудеться на початку червня. Його результат і подальші переговори між лідерами країн ЄС повинні визначити склад Єврокомісії та призначити її очільника на наступні пʼять років. Нинішня президентка Урсула фон дер Ляєн поки що не оголосила про свій намір залишатися на другий термін.

Ці вибори до Європарламенту можуть стати такими ж доленосними, як і президентські у Сполучених Штатах. Так сказав голова європейської дипломатії Жозеп Боррель в інтервʼю газеті "Ґардіан". Він остерігається перемоги правих популістів, чия популярність зростає по всій Європі, зокрема і в країнах, які надають найбільшу допомогу Україні - Німеччині та Франції. Крім того, національні вибори різного рівня пройдуть у девʼяти країнах ЄС.

До президентських виборів готується Словаччина. Торік після парламентських - в країні сформувався уряд Роберта Фіцо, який виступає за припинення підтримки України зброєю. Основним кандидатом у президенти є нинішній спікер парламенту Петер Пеллегріні, соратник Фіцо по коаліції. Вибори усіх рівнів - президентські, парламентські та місцеві пройдуть у Румунії. Серед політичних сил у лідерах права популістська партія «Альянс за союз румунів». Наступного президента вибиратиме і Молдова. Головною претенденткою є нинішня очільниця держави Майя Санду.

Президентські вибори у Сполучених Штатах заплановані на 5 листопада. Про своє бажання балотуватися заявили Джо Байден та Дональд Трамп. За результатами грудневого опитування, яке оприлюднила газета "Нью-Йорк Таймс", у цих претендентів майже однакові відсотки підтримки. Результати цих виборів можуть вплинути на подальшу допомогу Україні. До кінця цього року фінансову допомогу нашій державі ще гарантує адміністрація Байдена, а наступні рішення має ухвалювати новий очільник Білого дому.