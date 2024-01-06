російські військові атакували два населених пункти у Харківській області. Результатом дій ворога стали постраждалі дві особи внаслідок обстрілів. Про це свідчить допис Офісу генерального прокурора в Telegram.

6 січня близько 10:00 росіяни здійснили мінометний обстріл міста Вовчанськ. Мінно-вибухову травму отримав місцевий житель.

Також внаслідок обстрілу пошкоджено житлові будівлі та територію підприємства.

Крім того, сьогодні близько 00:30 російські військові з РСЗВ обстріляли місто Купʼянськ. Зазнали пошкоджень будівля школи та житлові будинки.

Через російські обстріли отримала поранення мирна жителька.

Крім того, протягом ночі окупанти продовжували обстріли міста, через що пошкоджено приватні домоволодіння, господарчі споруди, 5-ти поверховий житловий будинок, дитячий садок.

Нагадаємо, що росіяни обстріляли Нікополь: є влучання в житловий будинок.