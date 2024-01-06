Чи може замість путіна стати президентом його приємник: Чалий дав відповідь [ Редагувати ]
У суботу, 6 січня, в ефірі телемарафону" Єдині новини" на телеканалі "Інтер" дипломат надзвичайний і повноважний посол України в США (2015-2019) Валерій Чалий заявив, чи є можливість, що замість путіна на виборах рф президентом стане його приємник.
Це будуть не вибори президента росії, а вибори путіна. Це навіть виборами назвати важко. Виходячи навіть з того, що частину виборців вони хочуть формально отримати на окупованій території. Це взагалі зразу ставить повністю невизнання виборів всім світом. Але це їх не цікавить, бо йде боротьба за владу в росії.
"Війна - це також частина цієї боротьби за владу. Не виключено, що тепер для очільника росії відхід від влади рівнозначний багатьом наслідкам для нього. Якщо він відійде від влади - дуже швидко він може опинитись в Гаазі, це як мінімум, у найкращому для нього випадку", - додав він.
Тому, за владу він буде триматися. максимально. Я не вірю в те, що та невеличка група навколо нього, яка контролює бізнес і надприбутки зі всього, що є в росії, так просто віддасть владу.
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