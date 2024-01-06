В минулий вівторок, 2 січня, російські збройні сили вчинили атаку на Харків, використовуючи ракету, яку отримали з Північної Кореї. Прокуратура Харківської області у суботу, 6 січня, представила відповідні докази цього факту.

Про це повідомляє Reuters.

За словами речника прокуратури Дмитра Чубенка, одна з кількох ракет, що влучили по місту 2 січня, візуально і технічно відрізнялася від російських зразків.

Метод виробництва не дуже сучасний. Є відхилення від стандартних ракет "Іскандер", які ми бачили раніше під час ударів по Харкову. Ця ракета схожа на одну з північнокорейських ракет.

Представник прокуратури зазначив, що ця ракета була трохи більшою за діаметр російського "Іскандер", а її сопло, внутрішні електричні обмотки та задня частина також відрізнялися.

Тому ми схиляємося до версії, що це може бути ракета, яку поставила Північна Корея.

Разом з тим точну назву моделі ракети наразі він назвати відмовився.

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