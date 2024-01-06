Євродепутати закликають Єврокомісію переглянути своє рішення розморозити для Будапешта 10 мільярдів євро. Про це пише видання "Політіко". Про які кошти йдеться і чим депутати мотивують свою позицію? Далі.

Повна неповага та порушення стратегічних інтересів Євросоюзу. Так деякі євродепутати називають поведінку угорського премʼєра Віктора Орбана, який на саміті у грудні заблокував перегляд довгострокового бюджету ЄС. А разом з ним - допомогу Україні на 50 мільярдів євро. За даними видання "Політіко", євродепутати направили листа до президентки Європейського парламенту Роберти Мецоли. У ньому голова Європейської народної партії Манфред Вебер закликає переглянути рішення Єврокомісії розблокувати для Угорщини 10 мільярдів євро напередодні грудневого саміту.

Ми, як і раніше, не переконані в аргументації Європейської комісії, і закликаємо вас вимагати оцінки цього рішення парламентським Комітетом з питань бюджетного контролю та іншими відповідними службами.

Ці кошти Євросоюз раніше заблокував через порушення верховенства права в Угорщині. Однак у переддень саміту в Єврокомісії заявили, що Будапешт вдався до необхідних заходів для зміцнення судової системи, тож гроші розблокували. Це рішення європарламентарі одразу піддали критиці. Депутат Даніель Фройнд назвав його найбільшою помилкою Урсули фон дер Ляєн на посаді, писала газета "Ґардіан".

Необхідні реформи так і не були проведені. Однак терміни релізу дозволяють лише зробити висновок, що йшлося не про судову реформу. Урсула фон дер Ляєн зараз платить найбільший хабар в історії ЄС автократу та другу путіна Віктору Орбану. Сигнал фатальний: Єврокомісія показує, що тактика шантажу Віктора Орбана приносить свої плоди.

Депутати навіть ініціювали збір підписів стосовно оголошення недовіри Єврокомісії. Про це наприкінці грудня розповів литовський депутат Пятрас Ауштрявічюс в інтервʼю виданню "Делфі". Він теж вважає, що розморозивши кошти, Єврокомісія в такий спосіб заплатила за рішення Угорщини не блокувати початку переговорів з Україною про вступ до ЄС.

Я не бачив жодних аналітичних документів з боку Єврокомісії, на підставі яких було прийняте таке позитивне рішення про розблокування 10 мільярдів, тобто які критерії Угорщина виконала. За моїми даними, таких паперів не існує. Країни-члени ЄС не були проінформовані. А це означає, що рішення політичне. А отже ризик бере на себе хто? Урсула фон дер Ляєн. Тому деякі мої колеги в Європарламенті почали ініціативний процес - збирають підписи про недовіру до Єврокомісії.

Європарламентарі вимагають глибокого аналізу ситуації та просять у Європарламенту конкретний план дій щодо перегляду довгострокового бюджету ЄС. А тим часом Будапешт може подавати заявки на фінансування проєктів Євросоюзу та отримувати за це відшкодування.