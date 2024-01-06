У ліцеї Гатного облаштували сучасне та безпечне укриття [ Редагувати ]
Сім класів та просторі спортивні зали. Це про сучасне та безпечне укриття в ліцеї селища Гатне. Першу частину бомбосховища облаштували ще торік. А на початку цього року - ремонт повністю завершили. І тепер більше тисячі учнів зможуть навчатися у безпеці під час повітряних тривог.
Чи планують ще зведення подібних бомбосховищ на Київщині? Дізнавалася Валерія Глущенко.
Яскраві стіни та просторі кабінети. У підвалі цього ліцею - тепер повноцінне укриття. Тут можна проводити й уроки, і дитячі свята.
Ще рік тому підвал був засмічений купами різного непотребу. Директорка ліцею згадує: під час повітряних тривог із дітьми туди не спускалися, дотримувалися правила 2-х стін.
Маргарита Ганзя, директорка ліцею:
Вікна закладали мішками із піском. І діти знаходились у коридорах. Діти хвилювались, бо всі звуки в приміщенні ліцею було чутно.
Тепер тут є 7 кабінетів для проведення уроків під час повітряної тривоги. Є окрема секція для ще зовсім маленьких.
Повноцінно тут вміщається на 40 діток. Облаштоване для дитсадочку.
Тисяча квадратних метрів - нині тут вистачає місця, щоб у першій половині дня проводити уроки, а ближче до вечора - спортивні тренування.
Олександр Паламарчук голова територіальної громади:
В нас є багатофункціональні лавки. Бо під час тривоги вони відкриті, і розміщуватись тут можуть до 3-х дітей. А вже коли прийде тренер, він підіймає, і вона зовсім не заважає для проведення той чи іншої секції.
Маргарита Ганзя, директорка ліцею:
Можна повноцінно відпускати дітей, бо і мої діти тут теж навчались і навчаться досі. Від першої хвилини тривоги я особисто з ними спускаюсь, і до останньої хвилини тривоги я з приміщення не виходжу.
Кілька входів і виходів, один - з електричним пандусом для людей з інвалідністю. Посадовці звітують: укриття в ліцеї облаштували за всіма сучасними нормами.
Санвузли, душові кімнати. У коморі є запас їжі тривалого зберігання та питна вода. Це приміщення стало й укриттям для ліцеїстів, і пунктом незламності для інших селян.
Олександр Паламарчук, голова територіальної громади:
Для пункту незламності у нас є все необхідне, починаючи від печива, чай, запаси питної води. Каримати є, розкладушки та ліхтарі.
В обласній військовій адміністрації звітують: на Київщині відремонтували та побудували загалом уже майже 900 укриттів.
Руслан Кравченко, голова Київської обласної військової адміністрації:
У 2023 році ми виділили більше 200 мільйонів з обласного бюджету, і в цьому році також з облбюджету будемо виділяти. Щоб у нас всі громади, вся Київська область, була саме з такими укриттями.
Посадовці кажуть - зараз це укриття буде прихистком для людей під час повітряних тривог, а після нашої перемоги тут розмістять спортивну школу.
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