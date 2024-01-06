У суботу, 6 грудня, війська російської федерації знову вчинили атаку на Херсонську область, призвівши до поранення двох неповнолітніх братів під час обстрілу. Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

За даними слідства, 6 січня 2024 року ворожі війська вкотре обстріляли Дар'ївську громаду Херсонської області. Внаслідок атаки, попередньо осколкові поранення, отримали двоє братів 9 років. Наразі їх доставлено до лікарні.

Також через обстріл Тягинської громади, до лікарні було госпіталізовано 56 - річного чоловіка.

Нагадаємо, що росіяни обстріляли Нікополь: є влучання в житловий будинок.