У суботу, 6 грудня, Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки завершив слухання стосовно законопроєкту про мобілізацію. Однак остаточне рішення щодо подальшої долі цього документу планується прийняти комітет наступного тижня, як повідомив член комітету Федір Веніславський.

Для того, щоб ми ухвалили рішення, потрібно щоб цей документ розглянув також комітет з антикорупційної політики й надав свої висновки. Є дві опції - або повернути Кабміну на допрацювання, або ухвалити проект за основу й далі допрацьовувати його в Раді до другого, що малоймовірно. Є низка дискусійних норм, які не схвалюють члени комітету.

За його словами, найбільші дискусії в комітеті викликали норми щодо людей з інвалідністю 3 групи, щодо дискреції органів (наприклад, керівники військових адміністрацій мають не зовсім юридично чітко визначені повноваження), щодо обмежень та покарань за неявку до ТЦК і внесення в реєстр боржників за рішенням керівника ТЦК. Крім того, є дискусії й щодо норми про електронні оповіщення.

Нагадаємо, законопроєкт (№ 10062) щодо змін у системі мобілізації, який готується до розгляду у Верховній Раді на другому читанні, передбачає впровадження електронного обліку військовозобов’язаних та автоматичне отримання УБД.