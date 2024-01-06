Конгрес на "низькому старті". Вже із початку нового тижня американські законодавці повернуться до роботи, а відповідно мають повернутися і до розгляду пакета фінансової допомоги партнерам, в якому українська частина. Чого очікувати? На якому все зараз етапі? І які перші коментарі надходять з Держдепу і Білого дому? Все з'ясував наш спеціальний кореспондент у Сполучених Штатах Дмитро Анопченко.

Головне, що відбувається зараз - перемовники знову відновлюють роботу після новорічної паузи. Так, Конгрес пішов на канікули із невиконаним "домашнім завданням" - не домовившись з Білим домом щодо міграційної політики (а без цього не буде голосів і за пакет).

І от зараз за словами сенатора Кріса Мерфі, переговорна група "на стадії роботи над текстом". Перемовники працювали у віртуальному форматі навіть під час різдвяних канікул, потім зробили таки паузу на новорічні дні. І от Мерфі сподівається, що досягнуть домовленостей щойно Сенат відновить роботу після свят. Проте зазначив, що гарантувати такий підсумок переговорів неможливо. Каже - тут цитата - "шанси на успіх ніколи не були астрономічно великі з того моменту, як два ці питання були пов'язані разом". Неофіційно представники американської адміністрації теж вже зізнаються, що голосувати пакетом було помилкою, але хотіли як краще - дати можливість законодавцям не лише проголосувати за гроші для партнерів, але і мати чим похвалитися перед виборцями, мовляв, вибили гроші на кордони. На жаль, це не спрацювало.

Що в цій ситуації добре - Радбез США підтверджує, що в рамках останнього пакету військової допомоги передав не всю зброю одразу. Тобто - перебоїв із постачанням (поки конгресмени не визначились) не буде хоча б тому, що її відвантажують частинами.

Джон Кірбі, стратегічний координатор Радбезу США:

Завжди є затримка на дні та навіть тижні - щоразу, коли ми виділяємо такі пакети. Тому та зброя, яку ми виділили у пакеті від 27-го грудня - і досі не вся доставлена в Україну. Вона прийде найближчими днями та тижнями. Але після цього - якщо не буде додаткового фінансування - у нас немає чарівного горщика, звідки ми могли б взяти гроші для допомоги Україні.

Тому Білий дім так хоче, щоб Конгрес поквапився, бо січень для американських політиків місяць складний.

Далі є ціла система дедлайнів, про яку маю вам розповісти. 19-го січня - перший, 2-го лютого - другий. Це необхідність домовитися щодо бюджету країни в цілому, бо поки домовленості тимчасові, з 12 законів прийняли лише один - NDA, військовий бюджет. І тут теж ризик - включати українські гроші в ці великі домовленості, чи голосувати окремо. Скоріше за все вирішать, що окремо. Далі - республіканці мають дві величезні передвиборчі події. 15-го фокус в Айові, 23-го - у Нью-Гемпширі. Ключові штати, всі кандидати-республіканці битимуться за голоси, а тому говоритимуть і про міграцію. Є внутрішні розмови, що здати позиції до цього моменту і домовитися із Білим домом вони не хотіли б з політичних міркувань. Тому, судячи з усього, навіть якщо сенат і збере голоси, нижня палата тягнутиме до кінця січня.

Але тягнути так довго вважає неприпустимим Адміністрація Байдена, адже від нових траншів і поставок напряму залежить ситуація на фронті. Про це каже Речник Держдепу.

Метью Міллер, речник Державного департаменту США:

Ситуація на фронті буде дуже складною без додаткової допомоги з боку Сполучених Штатів. І ми вважаємо, що допомога має продовжуватись, і, думаємо, конгрес має це розділяти. Оскільки ставки дуже великі. Втім - ні, ми не думаємо, що путін досяг якихось своїх стратегічних цілей. І не досягне.

При цьому на майбутнє (тобто, вже після отримання цього пакету) Адміністрація хотіла б змінити пріоритети щодо фінансування. Давати не саму лише зброю, а допомагати у виробництві цієї зброї в Україні.

Метью Міллер, ручник Державного департаменту США:

Ми продовжимо підтримувати Україну. Це політика США: "стільки, скільки буде треба". Але це не означає, що ми плануємо тримати цю підтримку на тому ж рівні, який був у 2022-му та 2023-му. Не думаємо, що це буде потрібно, оскільки мета - перетворення в самій Україні. Дати їй стати на ноги. Допомогти побудувати власну промислову базу, власне військове виробництво, щоб Україна могла і фінансувати й отримувати зброю самостійно. Але поки ми не на цьому етапі - і тому так важливо, щоб Конгрес проголосував за додаткове фінансування. Тому що поки ми не на стадії, коли Україна могла б захищатися самостійно.

Тому команда Байдена вже із понеділка вмовлятиме конгресменів розглянути пакет першочергово. Провести його хоча б через Сенат, бо це вже буде пів справи. Далі - домовлятимуться з Палатою представників, із якою можуть виникнути свої складнощі.

Тобто, попереду величезний політичний процес, за яким і вся Америка і - вимушено - ми із вами - слідкуватимемо весь січень.