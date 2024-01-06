ЗСУ знищили склади боєприпасів та кілька РЛС в Криму: супутниковий знімок [ Редагувати ]
Внаслідок дій Збройних сил України в тимчасово окупованому Криму, проведених 4 січня, були зруйновані склади боєприпасів російських окупантів, а також пошкоджено позиції радіолокаційних станцій (РЛС).
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України (ГУР МОУ).
У військові розвідці поінформували, що 4 січня, була здійснена комплексна спецоперація на території окупованого росіянами українського Криму.
Зазначається, що її проводили Повітряні сили ЗСУ, бійці ГУР спільно із силами сектору оборони держави.
Цілями атаки стали російські позиції РЛС на аеродромі у Саках, а також склад боєприпасів поблизу населеного пункту Гришине.
Дані космічної розвідки підтверджують успішне вогневе ураження складу БК російських загарбників у Гришиному.
Нагадаємо, інформацію про втрати ворога внаслідок ударів по Криму 4 січня ще збирають. Дані про загибель високопосадовців армії рф не підтверджені.
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