Спроби перетнути кордон є щодня: як за рік змінилась ситуація [ Редагувати ]
У суботу, 6 січня, в ефірі телемарафону" Єдині новини" на телеканалі "Інтер" речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко розповів про те, як змінилась кількість охочих незаконно перетнути кордон з України за останній рік.
На жаль, спроби незаконно перетнути кордон залишаються щодня. Поза межами пунктів пропуску та в пунктах пропуску, коли особи намагаються використовувати підробні документи, але пильність співробітників в охороні кордону дозволяє забезпечувати безпеку на кордоні і порушники затримуються, а надалі притягуються до відповідальності.
"Ті, хто намагається використовувати підробні документи, для них передбачна і кримінальна відповідальність", - сказав він.
Але, якщо порівняти 2023 рік з 2022, навпаки, спостерігаємо зменшення спроб незаконного перетину кордону, бо найбільші такі випадки фіксувались особливо у перші місяці, коли було введено воєнний стан.
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