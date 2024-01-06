У суботу, 6 січня, в ефірі телемарафону" Єдині новини" на телеканалі "Інтер" речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко розповів про те, як змінилась кількість охочих незаконно перетнути кордон з України за останній рік.

На жаль, спроби незаконно перетнути кордон залишаються щодня. Поза межами пунктів пропуску та в пунктах пропуску, коли особи намагаються використовувати підробні документи, але пильність співробітників в охороні кордону дозволяє забезпечувати безпеку на кордоні і порушники затримуються, а надалі притягуються до відповідальності.

"Ті, хто намагається використовувати підробні документи, для них передбачна і кримінальна відповідальність", - сказав він.