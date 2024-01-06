У неділю, 7 січня, на півночі України прогнозується зниження температури місцями до -20 градусів. В низці областей вже видається попередження про складні погодні умови. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

у південній частині України вночі без опадів, вдень дощ; температура вночі +2 - +7 тепла, вдень +5 - +10, в Криму до +16 тепла;

у північній частині, а також Волинській та Рівненській областях місцями невеликий сніг. Температура протягом доби -7 - -12, в Чернігівській та Сумській областях місцями -15 - -20;

на решті території складні погодні умови: дощ та мокрий сніг, ожеледь, налипання мокрого снігу, хуртовина. Вдень у більшості центральних та Донецькій областях значні опади. Температура вночі та вдень від +1 до +4 морозу.

На дорогах, крім півдня, ожеледиця.

Зазначається, що вітер північно-східний, 7-12 м/с, в більшості західних, центральних та східних областей пориви 15-20 м/с.

Хмарно, місцями невеликий сніг, на дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 7-12 м/с.

Температура в області протягом доби від -7 до -12. Тим часом у Києві від -8 до -10 відповідно.

7 січня у більшості західних, центральних та східних областей ожеледь, налипання мокрого снігу, хуртовина, пориви вітру 15-20 м/с, вдень у центральних та Донецькій областях значний дощ та мокрий сніг; на дорогах України, крім півдня, ожеледиця.

Очікується, що в Україну прийде хвиля похолодання внаслідок арктичного повітря з півночі Європи та утворення активного циклону на півдні країни.

Українців попередили про сильні морози. В деяких регіонах температура опустить до -25 градусів. Зокрема негода супроводжуватиметься значним снігом, хуртовиною, а також ожеледицею.

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