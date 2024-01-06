Негода випробовує на міцність Західну Європу. Велика Британія, Франція та Німеччина потерпають від потужних повеней. А на Півночі - у Фінляндії та Швеції панують 40 градусні морози. Як долають стихію - далі в сюжеті Ольги Жидецької.

Велику Британію заливає. Після сильних дощів у п'ятницю розлилися головні річки в центральній Англії та Велсі та спричинили паводки. Уряд видав понад 300 попереджень про підтоплення, вода проникла в близько тисячі будинків.

У деяких населених пунктах люди пересуваються човнами.

А у графстві Лестершир човном із затопленого пасовиська врятували коней. Місцеві жителі кажуть, ніколи не бачили, щоби вода підіймалася так високо.

Джефф Бауерс, житель Великої Британії:

Я раніше бачив, як річка піднімається до трави, але щоби аж накрило шлюзи - ніколи. Поля - тепер це тисячі акрів води. Дорога позаду вас вниз, у напрямку до багатьох будинків, уся затоплена. І неможливо пройти берегом річки до греблі, вода там на фут глибша, ніж під час повені чотири роки тому.

Тривалі дощі на Британські острови приніс шторм Хенк, уже третій за останні два місяці. Цього разу перепало навіть Лондону. Через переповнення каналу на сході столиці, пожежній службі довелося супроводжувати близько 50 осіб у безпечне місце.

Підтоплення призвело до перекриття руху поїздів в трьох частинах півдня країни. Автошляхи в найбільш постраждалих районах також перекриті. Тисячі домогосподарств залишилися без електропостачання.

Ріші Сунак, прем'єр-міністр Великої Британії:

Агентство з охорони навколишнього середовища залучає людей на місцях на всіх постраждалих територіях. Крім того, запущено понад сотні насосів великої потужності. Відповідальні люди на місцях розуміють терміновість того, що відбувається, і реагують належним чином. Важливо, щоби люди дотримувалися порад та попереджень про повені.

Негода дошкуляє Західній Європі уже тривалий час. Минулого тижня, через підтоплення тунелю не курсували потяги Eurostar, що зіпсувало новорічні плани тисячам людей.

Непереливки й Франції. У департаменті Па-де-Кале це вже друга рекордна повінь за останніх два місяці. Тут підтоплення зазнали понад дві тисячі домівок. Майже тисячу людей евакуювали. Із залитих автівок врятували кількох водіїв, один захлинувся.

Напередодні в регіоні нарешті зняли найвищий - червоний - рівень небезпеки й почали відкачувати воду.

Джонатан, рятувальник:

Ми прибули з півдня Франції з двома великими насосами, які ви бачите позаду мене. Вони запрацювали на початку вчорашнього дня. Кожен із них здатний перекачувати 1500 літрів за секунду, тобто коли працюють два разом, перекачують еквівалент олімпійського басейну менш ніж за чверть години.

Загалом постраждала уся Північ Франції. Тож влада розробляє план надзвичайних заходів, щоби лихо не повторилося.

Як рятувати підтоплені землі, що "плавають від Різдва" міркує й уряд Німеччини. У зоні повеней в Саксонії-Ангальт розгорнуть сили Бундесверу. Вони мають стабілізувати дамбу, якій загрожує руйнування, мішками з піском. Складна ситуація також у Нижній Саксонії та Північному Рейні-Вестфалії. За добу подекуди випало до 35 літрів на квадратний метр опадів.

Дагмар Сакксе, керівниця штабу протидії стихійному лиху:

Ви бачите, що ми вжили багато превентивних заходів. Ми побудували мобільну дамбу. Громадяни в житловому районі за нею поінформовані, плани евакуації готові. Це ми підготували. Але ми продовжуємо сподіватися, що нам не доведеться реалізовувати цей сценарій.

Підтоплення у Німеччині теж спричинила рекордно дощовита осінь та нещодавні буревії. З огляду на це спеціалісти закликають перевірити безпеку усіх дамб на невеликих річках.

А Північ Європи досі у крижаному полоні. Щоправда, мороз трохи змилостивився над жителями Швеції та Фінляндії - це вже не мінус 40, як було серед тижня, а в середньому мінус 20.

Про погіршення погоди синоптики попереджають і українців. Уже сьогодні ввечері прогнозують хуртовини, а також суттєве зниження температури.