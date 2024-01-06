У Японії кількість жертв внаслідок землетрусу зросла до 126 осіб, повідомляє NHK. За даними префектури Ісікава та інших органів влади, на 6 січня підтверджено загибель 126 осіб у префектурі Ісікава в результаті землетрусу.

У розбивці за муніципалітетами 69 людей загинули в місті Вадзіма, 38 - у місті Судзу, 9 - у місті Анамідзу, 5 - у місті Нананао, 2 - у місті Сіга, 2 - у місті Ното і 1 - у місті Хакуї.

Крім того, на підставі базового реєстру жителів префектура Ісікава оголосила імена і вік 210 осіб у містах Вадзіма, Судзу, Анамідзу, Нанао, Канадзава і Ното, які вважаються зниклими безвісти.

Влада префектури просить надати широкий спектр інформації, оскільки є кілька людей з однаковими іменами, і можливо, що це одна й та сама людина, або є люди, які переїхали і з ними неможливо зв'язатися.

При цьому щонайменше 516 осіб у префектурі Ісікава отримали серйозні або легкі поранення.

Крім того, щонайменше 44 людини дістали поранення в Ніїгаті, 41 - у Тоямі, шість - у Фукуї та одна - у префектурі Гіфу.

Нагадаємо, 1 січня в Японії стався землетрус силою 7,6 бали. Після цього підземні поштовхи було зафіксовано ще понад 300 разів. Для західного узбережжя країни оголошували загрозу цунамі, яка діяла добу. Станом на вечір 2 січня відомо про 57 загиблих, поранених - понад 100 осіб, 17 із них госпіталізовані у тяжкому стані.