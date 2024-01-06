Цими годинами в Покровську Донецької області та в Покровському районі триває рятувальна операція після російського ракетного удару. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Ракети С-300. Залучені необхідні рятувальні сили, техніка ДСНС України. Розбирають завали. Станом на цей час відомо про загибель понад десяти людей, і серед них – діти, на жаль… Мої співчуття всім, хто втратив рідних і близьких. Удар росіян був просто по звичайній житловій забудові, по приватних будинках.

"Усім пораненим надається необхідна допомога. І росія повинна відчувати – завжди відчувати, – що жоден із таких ударів без наслідків для держави-терориста не минеться. Ми маємо це забезпечити – нашою силою, власними оборонними та політичними спроможностями", - сказав він.

Слава всім, хто б’ється! Слава всім, хто додає своєї сили до сили нашої держави!

Нагадаємо, що росіяни обстріляли Нікополь: є влучання в житловий будинок.