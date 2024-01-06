Зеленський підвищив у званні главу СБУ Малюка та його заступника [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленский підвищив у званні главу СБУ Василя Малюка та його заступника Олександра Поклада. Відповідні укази опубліковані на сайті глави держави.
- Присвоїти військове звання генерал-лейтенанта генерал-майору МАЛЮКУ Василю Васильовичу – Голові Служби безпеки України.
- Присвоїти військове звання генерал-майора бригадному генералу ПОКЛАДУ Олександру Валентиновичу – заступнику Голови Служби безпеки України.
по темі
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Турецької Республіки Реджепом Таїпом Ердоганом
Чи відбудеться зустріч? Думки експертів збирали наші кореспонденти.
Глава держави прокоментував мобілізацію жінок, блокаду кордону, допомогу США, умови закінчення війни та ще низку питань, яка викликає суперечки у медійному просторі
Цими годинами в Покровську Донецької області та в Покровському районі триває рятувальна операція після російського ракетного удару
Зміни в політичних розкладах можуть торкнутися і Сполучених Штатів Америки, і Європейського союзу. Про найбільш значущі прийдешні вибори - далі в огляді Ірини Іванової.