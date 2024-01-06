США незабаром не зможуть постачати Україні ракети для Patriot - NYT [ Редагувати ]
Незабаром США не зможуть продовжити постачання Україні ракет-перехоплювачів для зенітно-ракетного комплексу Patriot, пише газета The New York Times з посиланням на джерела з Білого дому та Пентагону. Це пов'язано із нестачею фінансування, зазначає видання.
Вартість ракет для Patriot, за словами співрозмовників газети, становить від $2 млн до $4 млн за одиницю. Тим часом, українські військовослужбовці розповіли NYT, що лише системи Patriot дозволяють протидіяти атакам балістичних ракет.
27 грудня США оголосили про виділення Україні останнього у 2023 році пакету військової допомоги на $250 млн. До нього увійшли, зокрема, боєприпаси для засобів ППО, РСЗВ HIMARS та артилерії. Білий дім попереджав, що без схвалення Конгресу США більше не може відправляти військову допомогу Україні.
Як працює ЗРК Patriot
Нагадаємо, влада Німеччини обговорює постачання далекобійних ракет Taurus, але рішення поки не ухвалили.
по темі
Велика Британія передає Україні "сотні" ракет для засобів протиповітряної оборони. Про це оголосив у Twitter міністр оборони Сполученого Королівства Грант Шаппс
Сили ППО збили 87 крилатих ракет та 27 ударних БпЛА, повідомив Залужний. Всього армія РФ випустила по Україні 158 ракет та ударних безпілотників
Данія перенесла на другий квартал цього року відправлення Україні перших шести американських винищувачів F-16
Зміни в політичних розкладах можуть торкнутися і Сполучених Штатів Америки, і Європейського союзу. Про найбільш значущі прийдешні вибори - далі в огляді Ірини Іванової.
Чого очікувати? На якому все зараз етапі? І які перші коментарі надходять з Держдепу і Білого дому? Все з'ясував наш спеціальний кореспондент у Сполучених Штатах Дмитро Анопченко.