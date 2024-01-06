Незабаром США не зможуть продовжити постачання Україні ракет-перехоплювачів для зенітно-ракетного комплексу Patriot, пише газета The New York Times з посиланням на джерела з Білого дому та Пентагону. Це пов'язано із нестачею фінансування, зазначає видання.

Вартість ракет для Patriot, за словами співрозмовників газети, становить від $2 млн до $4 млн за одиницю. Тим часом, українські військовослужбовці розповіли NYT, що лише системи Patriot дозволяють протидіяти атакам балістичних ракет.

27 грудня США оголосили про виділення Україні останнього у 2023 році пакету військової допомоги на $250 млн. До нього увійшли, зокрема, боєприпаси для засобів ППО, РСЗВ HIMARS та артилерії. Білий дім попереджав, що без схвалення Конгресу США більше не може відправляти військову допомогу Україні.

Як працює ЗРК Patriot

Нагадаємо, влада Німеччини обговорює постачання далекобійних ракет Taurus, але рішення поки не ухвалили.