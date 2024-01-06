Міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський у суботу, 6 січня, підписав угоду з фермерами, які блокують кордон з Україною. Завдяки документу страйкарі перестануть блокувати перехід польсько-українського кордону у Медиці. За даними джерел газети Rzeczpospolita, остаточного рішення уряд Польщі поки не прийняв.

Чеслав Секерський погодився з трьома вимогами страйкарів:

виділити субсидію на вирощування кукурудзи,

не підвищувати податкову ставку до 21%

залишити пільгові кредити для сільського господарства.

Секерський також підтвердив, що ембарго на українську продукцію у Польщі діятиме безстроково. Міністр наголосив, що допомагати Україні необхідно, але так, щоб не завдати шкоди польському сільсьгодарькому виробництву.

Фермери-страйкарі блокували пропускні пункти на кордоні між Польщею та Україною з 16 листопада по 23 грудня 2023 року. Фермери відновили страйк у січні. Невдоволення людей викликане не лише підвищенням податку та урізанням соцдопомоги, а й рішенням Єврокомісії зняти ембарго на українське зерно 15 вересня.

Після рішення Варшави продовжити ембарго на українське зерно Київ подав позов до Світової організації торгівлі (СОТ).

Нагадаємо, новий прем'єр-міністр Польщі Туск вимагає від Заходу посилити допомогу Україні.