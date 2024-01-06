Уряд Польщі підписав угоду з фермерами, які блокують кордон з Україною - Rzeczpospolita [ Редагувати ]
Міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський у суботу, 6 січня, підписав угоду з фермерами, які блокують кордон з Україною. Завдяки документу страйкарі перестануть блокувати перехід польсько-українського кордону у Медиці. За даними джерел газети Rzeczpospolita, остаточного рішення уряд Польщі поки не прийняв.
Чеслав Секерський погодився з трьома вимогами страйкарів:
- виділити субсидію на вирощування кукурудзи,
- не підвищувати податкову ставку до 21%
- залишити пільгові кредити для сільського господарства.
Секерський також підтвердив, що ембарго на українську продукцію у Польщі діятиме безстроково. Міністр наголосив, що допомагати Україні необхідно, але так, щоб не завдати шкоди польському сільсьгодарькому виробництву.
Фермери-страйкарі блокували пропускні пункти на кордоні між Польщею та Україною з 16 листопада по 23 грудня 2023 року. Фермери відновили страйк у січні. Невдоволення людей викликане не лише підвищенням податку та урізанням соцдопомоги, а й рішенням Єврокомісії зняти ембарго на українське зерно 15 вересня.
Після рішення Варшави продовжити ембарго на українське зерно Київ подав позов до Світової організації торгівлі (СОТ).
Нагадаємо, новий прем'єр-міністр Польщі Туск вимагає від Заходу посилити допомогу Україні.
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