Розвідка США вважає, що ракети Китаю заповнені водою замість палива - Bloomberg [ Редагувати ]
Корупція, яка поширилася в Китаї, підірвала плани голови КНР Сі Цзіньпіна щодо модернізації збройних сил і підготовки до ведення можливої війни. Про це пише Bloomberg.
За даними американської розвідки, на яку посилаються джерела агентства, випадки корупції особливо часто виявляються у ракетних військах та оборонній промисловості КНР.
Серед наслідків корупції та хабарництва розвідка США вказала на ракети, наповнені водою замість палива. Крім того, шахтні пускові установки на заході Китаю не функціонують належним чином.
У зв'язку з цим, за словами джерел, Сі навряд чи розглядає можливість розпочати ведення бойових дій у найближчі роки.
У жовтні 2022 року Сі Цзіньпін доручив до 2027 року перетворити Народно-визвольну армію Китаю на армію "світового класу", у тому числі за рахунок впровадження нових технологій та модернізації системи підготовки військовослужбовців. На той час голова КНР закликав забезпечити контроль над Тайванем.
За останні півроку, за оцінками американської розвідки, у справі про корупцію було усунуто з посади понад десять високопосадовців Міноборони Китаю. Так, у жовтні було оголошено про відставку міністра оборони Лі Шанфу. До цього було відсторонено двох вищих генералів ракетних військ НВАК, які контролювали арсенал ракет великої дальності та ядерної зброї.
Нагадаємо, Китай створює власні ПВК для захисту закордонних проектів.
по темі
Незабаром США не зможуть продовжити постачання Україні ракет-перехоплювачів для зенітно-ракетного комплексу Patriot, пише газета The New York Times з посиланням на джерела з Білого дому та Пентагону. Це пов'язано із нестачею фінансування, зазначає видання
Декілька членів комітету з питань оборони німецького Бундестагу висловились на користь надання Україні далекобійних ракет Taurus для атак на цілі на території росії
У міністерстві оборони Тайваню звинуватили Китай у створенні загрози авіаційній безпеці та веденні психологічної війни проти жителів острова у зв'язку із запуском повітряних куль з метою шпигунства
Торгівля нафтою між Іраном та Китаєм припинилася, оскільки Тегеран підвищив ціни на "чорне золото". Про це повідомляє Reuters. На поставки Ірану припадає майже 10% споживання нафти в Китаї
У Непалі припинили видавати дозвіл на роботу в росії та в Україні після гибелі непальськів найманців в Україні