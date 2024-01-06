Корупція, яка поширилася в Китаї, підірвала плани голови КНР Сі Цзіньпіна щодо модернізації збройних сил і підготовки до ведення можливої війни. Про це пише Bloomberg.

За даними американської розвідки, на яку посилаються джерела агентства, випадки корупції особливо часто виявляються у ракетних військах та оборонній промисловості КНР.

Серед наслідків корупції та хабарництва розвідка США вказала на ракети, наповнені водою замість палива. Крім того, шахтні пускові установки на заході Китаю не функціонують належним чином.

У зв'язку з цим, за словами джерел, Сі навряд чи розглядає можливість розпочати ведення бойових дій у найближчі роки.

У жовтні 2022 року Сі Цзіньпін доручив до 2027 року перетворити Народно-визвольну армію Китаю на армію "світового класу", у тому числі за рахунок впровадження нових технологій та модернізації системи підготовки військовослужбовців. На той час голова КНР закликав забезпечити контроль над Тайванем.

За останні півроку, за оцінками американської розвідки, у справі про корупцію було усунуто з посади понад десять високопосадовців Міноборони Китаю. Так, у жовтні було оголошено про відставку міністра оборони Лі Шанфу. До цього було відсторонено двох вищих генералів ракетних військ НВАК, які контролювали арсенал ракет великої дальності та ядерної зброї.

Нагадаємо, Китай створює власні ПВК для захисту закордонних проектів.