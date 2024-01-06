Данія відклала на 6 місяців відправлення винищувачів F-16 до України [ Редагувати ]
Данія перенесла на другий квартал цього року відправлення Україні перших шести американських винищувачів F-16. Про це повідомляє газета Berlingske з посиланням на Міністерство оборони скандинавської країни.
Раніше прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявляла, що перші F-16 вирушать до України напередодні Нового року.
За даними газети, шість українських пілотів уже здійснюють польоти на F-16 над данською авіабазою Скрідструп. Для участі у бойових діях вони будуть готові до початку весни.
Данія у серпні 2023 року пообіцяла відправити 19 винищувачів F-16 Україні. США схвалили Данії та Нідерландам передачу Києву своїх літаків. Ці дві країни також займаються навчанням українських пілотів. Крім них, винищувачі має намір надати Норвегія. Бельгія планує направити Україні F-16 до 2025 року.
Нагадаємо, 20 серпня Нідерланди та Данія оголосили, що передадуть Україні винищувачі F-16 після завершення навчання українських пілотів. Нідерланди пообіцяли 42 винищувачі, Данія - 19.
24 серпня Норвегія оголосила, що передасть Україні винищувачі F-16. Скільки та в які терміни, не уточнюється.
по темі
Бомбардувальник B-1B Lancer виконував тренувальну місію. Літак розбився під час посадки. На борту були чотири члени екіпажу, всі вони встигли катапультуватися
Українські пілоти завершили першу етап базової програми навчання в Великій Британії та розпочали тренування на винищувачах F-16 в Данії
19 грудня цивільний літак української авіакомпанії здійснив виліт із міжнародного аеропорту "Бориспіль"
Міністри оборони Швеції та Данії підписали декларацію про намір виробляти бойові машини піхоти (БМП) CV90 для Збройних сил України. Данія збирається виділити 1,8 млрд крон ($260 млн) на закупівлю, а Швеція надасть свої виробничі потужності
Російські війська помилково збили власний штурмовик Су-25, пілот загинув. Інформацію, яка з'явилася у Z-пабліках, підтвердили у Повітряних силах ЗСУ
Незабаром США не зможуть продовжити постачання Україні ракет-перехоплювачів для зенітно-ракетного комплексу Patriot, пише газета The New York Times з посиланням на джерела з Білого дому та Пентагону. Це пов'язано із нестачею фінансування, зазначає видання