Данія перенесла на другий квартал цього року відправлення Україні перших шести американських винищувачів F-16. Про це повідомляє газета Berlingske з посиланням на Міністерство оборони скандинавської країни.

Раніше прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявляла, що перші F-16 вирушать до України напередодні Нового року.

За даними газети, шість українських пілотів уже здійснюють польоти на F-16 над данською авіабазою Скрідструп. Для участі у бойових діях вони будуть готові до початку весни.

Данія у серпні 2023 року пообіцяла відправити 19 винищувачів F-16 Україні. США схвалили Данії та Нідерландам передачу Києву своїх літаків. Ці дві країни також займаються навчанням українських пілотів. Крім них, винищувачі має намір надати Норвегія. Бельгія планує направити Україні F-16 до 2025 року.

Нагадаємо, 20 серпня Нідерланди та Данія оголосили, що передадуть Україні винищувачі F-16 після завершення навчання українських пілотів. Нідерланди пообіцяли 42 винищувачі, Данія - 19.

24 серпня Норвегія оголосила, що передасть Україні винищувачі F-16. Скільки та в які терміни, не уточнюється.