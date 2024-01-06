Польські фермери знову припинили блокування проїзду українських вантажівок через пункт пропуску "Медика - Шегіні" на кордоні з Україною. Про це повідомляє МВС України.

Сьогодні о 21:00 завершилася акція протесту перед пунктом пропуску (за інформацією від Прикордонної варти Республіки Польща). Оформлення та пропуск через кордон вантажних транспортних засобів у напрямку вʼїзду в Україну здійснюється у звичайному режимі. На вʼїзд в Україну перед пунктом пропуску очікують 650 вантажівок.

6 листопада польські перевізники розпочали акцію протесту, заблокувавши три основні КПП на кордоні з Україною: "Ягодин - Дорохуськ", "Краковець - Корчева" та "Рава-Руська - Хребене".

23 листопада до них додався четвертий – "Медика – Шегіні". Блокуючи пункти пропуску поляки вимагають скасувати пільги, надані Євросоюзом далекобійникам з України після 24 лютого 2022 року. У зв'язку з цим водії вантажівок змушені цілодобово стояти у багатокілометрових чергах. З початку блокади в чергах біля кордону померли вже три українські водії.

Нагадаємо, уряд Польщі підписав угоду з фермерами, які блокують кордон з Україною.