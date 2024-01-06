Помер чотириразовий чемпіон світу з футболу бразилець Маріо Загалло [ Редагувати ]
Колишній футболіст з Бразилії Маріо Загалло помер у віці 92 років. Він чотири рази ставав чемпіоном світу як нападник бразильської збірної та її тренер.
Зокрема, він привів до перемоги команду 1970 року, яку багато футбольних експертів вважають найкращою в історії футболу.
Про смерть повідомляється на сторінці футболіста в Instagram. Причина не уточнюється.
Як футболіст Маріо Загалло виграв у чемпіонатах світу 1958 і 1962 років. У 1970 році він виграв турнір як головний тренер збірної. У його команду йшли такі гравці, як Пеле, Жаірзіньо, Роберто Рівеліно та Тостао. Таким чином Загалло став першою людиною в історії футболу, яка виграла чемпіонати світу і як футболіст, і як тренер.
У 1994 році він завоював ще один чемпіонський титул, але вже як помічник тренера Карлоса Алберто Паррейри. У 1998 році Загалло знову очолив збірну, його команда дійшла до фіналу, але програла Франції.
Бразилець є єдиною людиною, яка чотири рази вигравала чемпіонат світу в різних статусах: двічі як гравець (1958, 1962), один раз як головний тренер (1970) та один як помічник тренера (1994).
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