Колишній футболіст з Бразилії Маріо Загалло помер у віці 92 років. Він чотири рази ставав чемпіоном світу як нападник бразильської збірної та її тренер.

Зокрема, він привів до перемоги команду 1970 року, яку багато футбольних експертів вважають найкращою в історії футболу.

Про смерть повідомляється на сторінці футболіста в Instagram. Причина не уточнюється.

Як футболіст Маріо Загалло виграв у чемпіонатах світу 1958 і 1962 років. У 1970 році він виграв турнір як головний тренер збірної. У його команду йшли такі гравці, як Пеле, Жаірзіньо, Роберто Рівеліно та Тостао. Таким чином Загалло став першою людиною в історії футболу, яка виграла чемпіонати світу і як футболіст, і як тренер.

У 1994 році він завоював ще один чемпіонський титул, але вже як помічник тренера Карлоса Алберто Паррейри. У 1998 році Загалло знову очолив збірну, його команда дійшла до фіналу, але програла Франції.

Бразилець є єдиною людиною, яка чотири рази вигравала чемпіонат світу в різних статусах: двічі як гравець (1958, 1962), один раз як головний тренер (1970) та один як помічник тренера (1994).