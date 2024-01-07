З 4 січня в Україні стартував новий етап програми обміну ламп розжарювання на LED. Пенсіонери мають можливість отримати до п'яти нових LED-ламп.

Про це повідомила перший віце-прем'єр-міністр та міністр економіки України Юлія Свириденко. За її словами, протягом минулого місяця пенсіонери у селах вже отримали додаткові 4,5 мільйона світлодіодних ламп, а загалом українці обміняли понад 26 мільйонів ламп.

Закликаємо всіх, хто ще не скористався програмою, отримати свої п'ять світлодіодних ламп і вкрутити їх замість ламп розжарювання. Таким чином ви допоможете українським енергетикам зменшити навантаження на енергосистему. Зараз це знову актуально, адже ворог відновив масовані ракетні обстріли.

У Кабміні уточнюють, що за умовами програми всі пенсіонери, які хочуть отримати LED-лампи вперше, а також ті, хто раніше користувався обміном, можуть зробити це безкоштовно.

При обміні пенсіонери повинні мати при собі:

паспорт;

ідентифікаційний номер фізособи;

пенсійне посвідчення;

активний номер телефону.

Також тепер пенсіонерам не обов'язково брати із собою старі лампи для обміну. Вони можуть принести їх до відділень "Укрпошти" протягом місяця після отримання LED-ламп.

У мешканців нашої країни, які досі не скористалися програмою, також є можливість отримати до 5 світлодіодних ламп у міських та сільських відділеннях "Укрпошти".

Програма також відкрита для юридичних осіб, таких як: медичні заклади, школи, дитячі садки, поліклініки та ОСББ, які мають можливість отримати LED-лампи, подавши відповідну заяву через застосунок "Дія".