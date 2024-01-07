Обмін ламп розжарювання на LED: в Україні стартував новий етап [ Редагувати ]
З 4 січня в Україні стартував новий етап програми обміну ламп розжарювання на LED. Пенсіонери мають можливість отримати до п'яти нових LED-ламп.
Про це повідомила перший віце-прем'єр-міністр та міністр економіки України Юлія Свириденко. За її словами, протягом минулого місяця пенсіонери у селах вже отримали додаткові 4,5 мільйона світлодіодних ламп, а загалом українці обміняли понад 26 мільйонів ламп.
Закликаємо всіх, хто ще не скористався програмою, отримати свої п'ять світлодіодних ламп і вкрутити їх замість ламп розжарювання. Таким чином ви допоможете українським енергетикам зменшити навантаження на енергосистему. Зараз це знову актуально, адже ворог відновив масовані ракетні обстріли.
У Кабміні уточнюють, що за умовами програми всі пенсіонери, які хочуть отримати LED-лампи вперше, а також ті, хто раніше користувався обміном, можуть зробити це безкоштовно.
При обміні пенсіонери повинні мати при собі:
- паспорт;
- ідентифікаційний номер фізособи;
- пенсійне посвідчення;
- активний номер телефону.
- Також тепер пенсіонерам не обов'язково брати із собою старі лампи для обміну. Вони можуть принести їх до відділень "Укрпошти" протягом місяця після отримання LED-ламп.
У мешканців нашої країни, які досі не скористалися програмою, також є можливість отримати до 5 світлодіодних ламп у міських та сільських відділеннях "Укрпошти".
Програма також відкрита для юридичних осіб, таких як: медичні заклади, школи, дитячі садки, поліклініки та ОСББ, які мають можливість отримати LED-лампи, подавши відповідну заяву через застосунок "Дія".
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