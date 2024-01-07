Втрати росії: Генштаб оновив дані [ Редагувати ]
Протягом минулої доби, 6 січня, українські військові ліквідували ще 860 російських терористів. З початку повномасштабного вторгнення росія втратила близько 364 730 одиниць особового складу. Про це повідомляється у Facebook Генерального штабу Збройних сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.01.24 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 364 730 (+860) осіб ліквідовано;
- танків - 6022 (+4) од.;
- бойових броньованих машин - 11180 (+22) од.;
- артилерійських систем - 8653 (+36) од.;
- РСЗВ - 951 (+1) од.;
- засоби ППО - 637 (+4) од.;
- літаків - 329 (+0) од.;
- гелікоптерів - 324 (+0) од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6811 (+24) од.;
- крилаті ракети - 1786 (+0) од.;
- кораблі/катери - 23 (+0) од.;
- підводні човни - 1 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 11523 (+45) од.;
- спеціальна техніка - 1327 (+10) од.
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