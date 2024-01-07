Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив про те, що під містом точним ударом знищений напівпобудований російськими окупантами залізничний міст. Також згоріли цистерни з паливом та інженерний транспорт. Про це він повідомив у Telegram.

Вчора ЗСУ прицільним ударом знищили напівпобудований залізничний міст, цистерни з паливом та інженерний транспорт в районі с. Гранітне.

російські окупанти намагалися збити ракети, якими було атаковано міст, але безуспішно. Крім того, загарбники "засвітили" місцезнаходження нових батарей ППО в Маріупольському районі.

Андрющенко зазначає, що міст був частиною плану росіян з побудову залізниці з рф до Маріуполя.

Раніше у Маріуполі розірвався ворожий боєкомплект, який росіян облаштували між житловими будинками.