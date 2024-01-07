ЗСУ знищили напівпобудований росіянами залізничний міст під Маріуполем [ Редагувати ]
Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив про те, що під містом точним ударом знищений напівпобудований російськими окупантами залізничний міст. Також згоріли цистерни з паливом та інженерний транспорт. Про це він повідомив у Telegram.
Вчора ЗСУ прицільним ударом знищили напівпобудований залізничний міст, цистерни з паливом та інженерний транспорт в районі с. Гранітне.
російські окупанти намагалися збити ракети, якими було атаковано міст, але безуспішно. Крім того, загарбники "засвітили" місцезнаходження нових батарей ППО в Маріупольському районі.
Андрющенко зазначає, що міст був частиною плану росіян з побудову залізниці з рф до Маріуполя.
Раніше у Маріуполі розірвався ворожий боєкомплект, який росіян облаштували між житловими будинками.
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