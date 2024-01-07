У суботу ввечері, 6 січня, російські війська здійснили атаку на Миколаївську область за допомогою дронів-камікадзе. Внаслідок цієї атаки виникла пожежа. Про це повідомив голова Миколаївської обласної влади Віталій Кім у Telegram та Сили оборони півдня у Telegram.

Як зазначив Кім, ввечері 6 січня ворожий "Шахед" влучив в рекреаційну зону. Внаслідок цього сталася пожежа на одній із законсервованих баз відпочинку.

Загоряння оперативно ліквідували. Внаслідок атаки ніхто не постраждав.

Сили оборони півдня України зазначають, що цієї ночі у зоні їх відповідальності збили 11 дронів-камікадзе. Атаки та бойова робота тривала близько 6 годин.

У Миколаївській області вночі збили 5 дронів-камікадзе, в Одеській та Дніпропетровській області - по 2, а в Кіровоградській та Вінницькій - по 1.

Раніше ми писали про те, що війська російської федерації знову вчинили атаку на Херсонську область, призвівши до поранення двох неповнолітніх братів під час обстрілу.