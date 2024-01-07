Окупанти вдарили "Шахедом" по базі відпочинку у Миколаївській області [ Редагувати ]
У суботу ввечері, 6 січня, російські війська здійснили атаку на Миколаївську область за допомогою дронів-камікадзе. Внаслідок цієї атаки виникла пожежа. Про це повідомив голова Миколаївської обласної влади Віталій Кім у Telegram та Сили оборони півдня у Telegram.
Як зазначив Кім, ввечері 6 січня ворожий "Шахед" влучив в рекреаційну зону. Внаслідок цього сталася пожежа на одній із законсервованих баз відпочинку.
Загоряння оперативно ліквідували. Внаслідок атаки ніхто не постраждав.
Сили оборони півдня України зазначають, що цієї ночі у зоні їх відповідальності збили 11 дронів-камікадзе. Атаки та бойова робота тривала близько 6 годин.
У Миколаївській області вночі збили 5 дронів-камікадзе, в Одеській та Дніпропетровській області - по 2, а в Кіровоградській та Вінницькій - по 1.
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