7 січня за новим церковним календарем православні святкують Собор Іоанна Предтечі. Цей день є наступним після Хрещення Господнього. У церковному календарі за старим стилем він відзначається 20 січня. Свято присвячене пам'яті Іоанна Хрестителя (або Предтечі), який передбачив прихід Сина Божого перед Різдвом Христа, хрестив Спасителя у водах Йордану і став свідком явлення Пресвятої Трійці в день Хрещення.

Свято 7 січня за старим стилем - Різдво Христове. Раніше ми розповідали, що можна і не можна робити на церковне свято 25 грудня.

Прикмети на 7 січня

стоїть суха погода - літо теж буде посушливим;

холоди почалися і тримаються тиждень - відразу за ними буде відлига;

вранці на деревах лежить іній - буде врожай зернових.

У народному календарі 7 січня - свято Іван Бражник, Зимовий весільник, Перезимник. Прийнято вважати, що Іоанн Предтеча несе першу звісточку про весну.

Що не можна робити 7 січня

відмовляти в допомозі;

лихословити, грубити, лаятися;

збирати плітки.

За народними прикметами не слід цього дня давати і брати в борг і перераховувати дрібні гроші - можеш опинитися на "мілині", а також приймати подарунки від незнайомих людей. Водночас відмовляти в проханнях рідним теж не варто.

Що можна робити 7 січня

Цього дня добре піти до храму - "Собор" означає зібрання вірян для звершення богослужіння на честь Іоанна Хрестителя. Якщо такої можливості немає, то тоді помолитися вдома. У Іоанна Предтечі просять допомоги в складних справах і зцілення від важких хвороб, до святого звертається з молитвою бездітне подружжя, щоб Бог послав їм дітей, жінки просять наставити на шлях істинний невірних чоловіків.

У народі свято прозвали Іван-бражник - за традицією в перший день після Водохреще потрібно "запити зло" освяченою водохресною водою. Цей обряд, за повір'ями, заряджає здоров'ям на цілий рік. Також заведено збиратися за спільним столом із родичами, близькими та сусідами.

Іменини 7 січня

Іменини сьогодні за церковним календарем відзначають Афанасій, Василь, Іван.

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