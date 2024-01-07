У разі потрапляння під завали, важливо зберігати спокій і пам'ятати, що до вас вже направляються екстрені служби.

У ДСНС детально розповіли, як діяти у таких ситуація та якою має бути послідовність цих дій.

Раніше у Маріуполі розірвався ворожий боєкомплект, який росіян облаштували між житловими будинками.