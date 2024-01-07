В Україні масштабна повітряна тривога [ Редагувати ]
У неділю зранку, 7 січня, по усій території України оголосили повітряну тривогу, попереджають про зліт МіГ-31К.
Про це свідчить карта повітряних тривог.
Станом на 10:00 повітряну тривогу було оголошено по усій території України.
Як відзначають в Повітряних силах, тривога була оголошена через зліт МіГ-31К з аеродрому Моздок, який розташований в Північній Осетії.
Вся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Моздок (Північна Осетія).
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