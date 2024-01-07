Обстріл Покровського району: з-під завалів дістали тіло дитини [ Редагувати ]
У суботу, 6 січня, терористи з росії вдарили по Покровському району Донецької області. Під час розчищення наслідків атаки, рятувальники витягли тіло неповнолітньої жертви із-під завалів.
Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС України в Донецькій області.
Як розповіли рятувальники, станом на 8 ранку:
- у Покровську на місці двох зруйнованих приватних житлових будинків було деблоковано 1 людину, вилучено тіло жінки. Тривають аварійно-рятувальні роботи з пошуку 4 осіб, з них 2 дітей;
- у селі Рівне Покровського району вилучили тіло загиблої дитини. Продовжуються аварійно-рятувальні роботи з пошуку 5 осіб, серед яких двоє дітей.
Всього в результаті обстрілу поранено 9 осіб. Розібрано 68 тонн зруйнованих будівельних конструкцій. До проведення робіт по 2 локаціям від Головного управління залучено 30 чоловік особового складу та 5 од. техніки.
Раніше Зеленський повідомив про смерті в наслідок російського обстрілу Покровська.
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