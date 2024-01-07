У Дніпрі пролунали вибухи [ Редагувати ]
Вибухи у Дніпрі пролунали зранку 7 січня. В області була оголошена повітряна тривога.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Деякі місцеві пабліки пишуть, що у місті пролунала низка вибухів. Інші деталі поки невідомі.
Додамо, що в Україні сьогодні зранку оголосили масштабну повітряну тривогу через зліт російського літака МіГ-31К. Тривога тривала понад годину.
Також Повітряні сили ЗСУ повідомляли про рух ракети у бік Дніпра. Ймовірно, це була керована авіаційна ракета Х-59.
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