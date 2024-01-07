Смарт-годинники вже стали невід'ємною частиною нашого повсякденного життя. Ці надзвичайно корисні компаткні пристрої не лише допомагають нам відстежувати час, а й виконують безліч інших завдань, що полегшують наше життя та роблять його комфортним. Ці гаджети стали не просто аксесуаром, а інтелектуальним спутником, який допомагає нам керувати різними аспектами нашого повсякденного і активного життя.

Вони дозволяють відслідковувати фізичну активність, контролювати наше здоров'я, отримувати важливі повідомлення та нагадування, керувати музикою і камерою на смартфоні, а також надають можливість створювати індивідуальний стиль за допомогою змінних заставок головного екрану. Причому існують як дорогі моделі, так і більш доступні.

Один із представників бюджетного сегменту сьогодні у нас на огляді від українського бренду Gelius.

Gelius Pro GP-SW007 - це стильний і функціональний смарт-годинник, який оснащений усіма сучасними функціями, має широкі можливості та привертає увагу приємним дизайном. Давайте розглянемо його характеристики та функції ближче.

Технічні характеристики Gelius Pro GP-SW007

Дисплей – IPS, HD 1.8 дюйма, 280x320 пікселів;

Процесор - GR5515+AC6959A;

Bluetooth 5.0;

Акумулятор - 320 мА/г (очікування - до 21 дня, використання - до 10 днів);

Вбудований мікрофон (здійснення або приймання дзвінків);

Вбудований динамік;

Голосовий помічник;

Моніторинг серцевого ритму 24/7;

Контроль рівня кисню у крові (Spo2);

Артеріальний тиск;

Погодні умови;

Змінні заставки головного екрану;

Понад 50 додаткових Watchface у додатку;

Можливість заставки з фото смартфона;

Контроль активностей (кроки, калорії, пройдена дистанція);

Статистика активностей;

Мультифункціональні заняття спортом;

Відтворення повідомлень та нагадувань (месенджери, додатки тощо);

AGPS – (використовується GPS модуль смартфона);

Можливості: дихальні вправи для здоров'я, керування камерою та музичним програвачем смартфона, секундомір, будильник, таймер зворотного відліку, ліхтарик (зміна режиму кольору), управління яскравістю (впливає на час роботи пристрою), режими відпочинку - не турбувати, режим контролю сну, пошук телефону.

Дизайн та конструкція

Варто відміити, що модель Gelius Pro GP-SW007 представлена в двох варіантах: військовому камуфляжі (Tactical Navy) та звичайному чорному.

Обидві моделі виглядають сучасно та візуально виглядають дорожче, ніж вони є насправді. Хоча модель Tactical Navy більше підходить для стилю кежуал чи спорту, тоді як чорний варіант має вишуканий дизайн та більше пасуватиме під діловий повсякденний стиль.

Смарт-годинник Gelius Tactical Navy (Pro GP-SW007) вражає ретельною обробкою корпусу, який поєднує в собі пластик, метал та силікон. Пластик використовується для створення міцного каркасу, який не піддається навіть мінімальним пошкодженням. Металева рамка на передній панелі підсилює конструкцію та забезпечує додатковий захист для екрана. Також метал використовується для кріплення ремінця та механізму фіксації, а на задній панелі присутня група контактів для зарядного блока.

Силіконовий матеріал, як відомо, гіпоалергенний, що робить годинник комфортним для будь-якої шкіри та не подразнює її.

Gelius Tactical Navy також отримав стандартний захист IP68, що гарантує стійкість до пилу, бруду та води. Цей смарт-годинник можна навіть використовувати під водою на глибині до 1,5 метра протягом півгодини. Крім того, він працює в широкому діапазоні температур від -20 до +40 градусів Цельсія, що робить його ідеальним для різних кліматичних умов.

Комплектація

Годинники упаковані у стандартну картонну упаковку із фірмовим стилем Gelius.

Кожна упаковка містить надпис “Подарунок всередині” - це мається на увазі додаткоий змінний ремінець, який зазвичай продається окремо для других моделей. Усередині є також зарядка та інструкції із використаня.

Дисплей

Gelius Pro GP-SW007 оснащений 1,8-дюймовим IPS-дисплеєм з роздільною здатністю 280x320 пікселів та високою яскравістю. Він займає усю фронтальну панель пристрою. Невелика роздільна здатність компенсується невеликою діагоналлю, хоча "зерно" присутнє, втім уся інформація зчитується без проблем.

Автоматичного регулювання яскравості не передбачено – ця опція тут виключно ручна, що виправдано, враховуючи природу даного пристрою. Виробник врахував можливість швидкого доступу до відповідної шкали регулювання за допомогою лише за пару кліків.

Окремо передбачено можливість зменшення рівня підсвічування до мінімуму за один клік, що в певних ситуаціях (економія заряду, наприклад) може мати суттєве значення.

Керування

Меню GP-SW007 можна відобразити двома способами: у вигляді сітки чи списку, обидва з яких легко налаштовуються з відповідного редактора.

Сітковий вигляд привертає увагу своєю зручністю – всі іконки або майже всі відображаються перед вами, у той час як у списку вам доведеться гортати. В цьому огляді ми розглянемо обидва варіанти та їхні особливості.

Щодо підпунктів меню, серед них:

Повідомлення,

Спорт,

Сон,

Пульс,

Вправи,

Телефон,

Виміряти тиск,

SPO2,

Голосовий пошук,

Погода

Використання смарт-годинника Gelius Pro GP-SW007 стає простішим завдяки інтуїтивно-зрозумілим жестам. Свайп зліва направо відкриває доступ до телефонних функцій, тоді як свайп у протилежному напрямку - до налаштувань і можливостей вимірювань, таких як тиск та пульс.

Швидкі налаштування також доступні за допомогою свайпа зверху вниз, а інтуїтивно-зрозумілі функції та можливості розкриваються під час детального розгляду. Зі свайпом зверху вниз ви можете швидко регулювати яскравість екрану та активувати режим "Кіно". Загалом, зручний та швидкий доступ до всіх функцій Gelius Pro GP-SW007 додає комфорту щоденному використанню.

DaFit

Для розкриття всього потенціалу годинника Gelius Tactical Navy (Pro GP-SW007) Military, користувач може легко інтегрувати його з безкоштовним додатком DaFit, доступним як для Android, так і для iOS-пристроїв. Він знайомий нам по іншим смарт-годинникам компанії, адже є універсальним для усіх носимих гаджетів Gelius.

Після завантаження додатка, користувачеві достатньо ввести основні дані, такі як стать (чоловік/жінка), дату народження, висоту та вагу, виконавши невелику процедуру ідентифікації.

Інтерфейс меню додатка поділяється на три основні розділи. Перший відображає актуальні досягнення за день, тиждень і місяць. Другий містить підменю підключеного пристрою, включаючи Gelius Tactical Navy.

Третій розділ, позначений як "Моє", містить особисті дані користувача та функції, такі як синхронізація кроків з Google Fit та іншими додатками.

Зручний і інтуїтивно зрозумілий інтерфейс DaFit робить взаємодію з Gelius Tactical Navy легким та ефективним.

Автономність

У подібних пристоях автономна робота – дуже важливий показник. У Gelius Pro GP-SW007 вбудований акумулятор ємністю 320 мА*год.

Батареї вистачає на 10 днів при звичайному режимі використання та 21 день під час режиму очікування. Це дуже хороші показники, адже заряджати його ви будете не часто.

Висновок

Gelius Pro GP-SW007 – це яскравий екран, всебічний захист від суворих зовнішніх факторів та потужні технічні характеристики. Вони виглядають строго, спортивно і солідно, що робить їх корисним "помічником" та приємним аксесуаром. Недоліком є лише те, що їх дизайн не є унісекс, адже він більше підходить для чоловічої аудиторії.