Голова МЗС Італії закликав Європейський союз до створення власної армії [ Редагувати ]
Європейський союз повинен сформувати власну об'єднану армію, яка б відігравала роль у підтримці миру, а також запобігала б конфліктам.
Про це повідомляє міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні в інтерв'ю La Stampa.
За словами Таяні, тісніша співпраця ЄС у сфері оборони є пріоритетом для очолюваної ним партії "Вперед, Італія". Якщо блок хоче бути миротворцем у світі - йому потрібна армія, що буде фундаментальною передумовою для того, щоб мати ефективну європейську зовнішню політику.
"У світі з такими потужними гравцями, як США, Китай, Індія, Росія - з кризами від Близького Сходу до Індо-Тихоокеанського регіону - італійські, німецькі, французькі чи словенські громадяни можуть бути захищені лише тим, що вже існує, а саме Європейським союзом", - додав він.
по темі
Сьогодні, 18 грудня, відбудеться коротка письмова процедура ухвалення, а також публікації 12-го пакету санкцій Європейського союзу проти росії
Російській федерації байдуже на людські життя, але не на власні гроші. Втрата активів буде найболючішою втратою для країни-терориста
Державний департамент США оголосив нагороду в 10 млн доларів за інформацію, яка має допомогти розкрити і надалі зруйнувати міжнародні механізми фінансування бойовиків ХАМАС
Уряд України цього року планує запустити масштабну реформу вищої освіти. Мова буде йти про зміну підходів фінансування
Сполучені Штати Америки аргументували зменшення військової допомоги Україні у 2024 році тим, що прагнуть допомогти нашій країні розбудувати власну військово-промислову базу