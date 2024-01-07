Японія виділила 37 млн доларів на системи виявлення дронів для України [ Редагувати ]
Японія виділяє для допомоги Україні 37 млн доларів. Їх направлять на закупівлю систем для виявлення дронів.
Про це повідомляє міністр закордонних справ Японії Йоко Камікава під час брифінгу з главою МЗС України Дмитром Кулебою.
"Я ще раз рішуче засуджую триваючі ракетні та безпілотні атаки Росії на різні райони, в тому числі Київ. Під час навіть новорічних свят. І висловлюю свої щирі співвідчуття жертвам цих атак, я ще раз хотіла висловити свою повагу мужності українського народу, який так довго обороняється проти російської агресії. Японія сповнена рішучості підтримувати Україну, щоб в Україні знову запанував мир", - сказала міністр.
Вона зазначила, що її візит до Києва свідчить про підтримку України з боку Японії. Тому її країна у рамках допомоги допоможе закупити системи для виявлення безпілотників.
"Японія активно просуває підтримку України, в рамках нашої підтримки Японія нещодавно вирішила внести 37 млн доларів до трастового фонду НАТО, щоб забезпечити систему виявлення безпілотних літальних апаратів", - заявила Йоко Камікава.
Крім того, щоб допомогти українцям пережити зиму, Японія надала 5 мобільних газотурбінних генераторів та 7 трансформаторів. Глава МЗС Японія сьогодні офіційно передасть ці обладнання.
Також міністр висловила ідею підтримати українські освіти, охорони здоровʼя, будівництво прихистків для жінок і дітей.
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