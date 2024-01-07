Події на фронті у 2024 році визначатимуть можливий завершальний етап війни. Про це заявив історик Ярослав Грицак, в інтерв'ю "Радіо Свобода".

Умовно кажучи, ми зараз не в 1939 році, а в 1942. Тоді був Сталінград, тобто початок відкату у другу сторону. І питання, чи ми закладемо цю основу. Було би гріх казати, що це тільки відповідальність України, бо це відповідальність Заходу. Тому що ця війна затяжна, а затяжна війна має свою логіку, - пояснює історик.

Він наголосив, що війна перетворилася на пат, відзначивши, що жодна зі сторін не має достатніх ресурсів і зусиль для значних наступів і проривів.

Бо врешті-решт війна не закінчується вирішальною військовою перемогою чи воєнним парадом, а котра сторона не буде мати сил нести тягар війни. І це кінчається колапсом одної сторони, - додає історик.

Історик вказав, що фронт важливий, але не визначає долю, оскільки у тривалих конфліктах також важлива стійкість тилу.

Нагадаємо, астролог Влад Росс висловив свою думку щодо завершення конфлікту в Україні.