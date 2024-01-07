Удар "Шахедами" по Дніпру: наслідки "прильоту" (фото) [ Редагувати ]
У Дніпрі 6 січня під час останньої атаки російської федерації за допомогою ударних безпілотників один з них вразив гуртожиток, де проживали 22 родини. Внаслідок цього інциденту двоє людей отримали поранення.
Сергій Лисак, голова Дніпропетровської обласної військово-цивільної адміністрації, показав наслідки "удару" по житловому будинку.
Холодний вітер гуляє по коридорах і квартирах, бо немає жодної вцілілої шибки. Підлога всіяна битим склом. Потрощені меблі. Люди, які мішками виносять уламки зі своїх осель. Лагодять, що можуть. Такий вигляд має дніпровський гуртожиток, у якому мешкають понад два десятки родин. Йому дісталося найбільше під час вчорашньої вечірньої атаки шахедами, - йдеться у повідомленні.
Лисак додав, що на місці події продовжує функціонувати мобільний пункт для прийому звернень. Поліцейські вже обробили майже півсотні заяв про завдані пошкодження майна.
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