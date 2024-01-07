Щоб забезпечити безпеку Європи від росії у військовому плані, існує лише одне рішення. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час конференції "Народ та оборона".

Для того, щоб у довгостроковій перспективі убезпечити Європу від росії у військовому відношенні, є тільки одне рішення - єдина європейська збройова промисловість, - заявив він.

Зазначаючи, що росія веде гібридну війну проти значної частини Європи, Зеленський заявив, що, окрім повномасштабного вторгнення в Україну, існує лише один спосіб забезпечити безпеку регіону.

Але російську агресію можна перемогти. Але щоб дати їм урок, що агресія не може привести до добра, необхідна солідарність, - підкреслив президент.

Зеленський також висловив подяку Швеції та її народу за виявлену солідарність з Україною, зокрема за військову допомогу, включаючи танк CV90 і артилерійську систему Archer, які рятували життя українців.

Нагадаємо, Японія виділяє для допомоги Україні 37 млн доларів. Їх направлять на закупівлю систем для виявлення дронів.